¿Los ha visitado? Estos son los cementerios más extraños de Bogotá
La capital del país cuenta con diferentes lugares destinados a que reposen los restos mortales tanto de personas del común como de ciertas personalidades importantes.
En Bogotá hay una gran variedad de cementerios distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Algunos son privados y otros están bajo la administración del Distrito. En ellos descansan los restos mortales de personas del común hasta personajes reconocidos de la historia de Colombia.
Estos lugares no solo cumplen la función de ser el sitio donde reposan los restos de los fallecidos. Muchos también tienen un valor cultural, religioso y patrimonial. En sus espacios se pueden encontrar tradiciones, monumentos y símbolos que muestran la diversidad de creencias y costumbres que han hecho parte de la ciudad.
A lo largo de su historia, Bogotá ha recibido comunidades de diferentes países y religiones, lo que ha dado lugar a la creación de cementerios especiales para cada grupo. Algunos son muy visitados y conocidos, mientras que otros pasan desapercibidos y tienen características que los hacen únicos y curiosos.
