¿Los ha visitado? Estos son los cementerios más extraños de Bogotá

En Bogotá hay una gran variedad de cementerios distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Algunos son privados y otros están bajo la administración del Distrito. En ellos descansan los restos mortales de personas del común hasta personajes reconocidos de la historia de Colombia.

Estos lugares no solo cumplen la función de ser el sitio donde reposan los restos de los fallecidos. Muchos también tienen un valor cultural, religioso y patrimonial. En sus espacios se pueden encontrar tradiciones, monumentos y símbolos que muestran la diversidad de creencias y costumbres que han hecho parte de la ciudad.

Le puede interesar: Revelan misterioso cementerio judio en Bogotá ¿Dónde queda y cuándo fue creado?

A lo largo de su historia, Bogotá ha recibido comunidades de diferentes países y religiones, lo que ha dado lugar a la creación de cementerios especiales para cada grupo. Algunos son muy visitados y conocidos, mientras que otros pasan desapercibidos y tienen características que los hacen únicos y curiosos.

Cementerios poco conocidos y curiosos en Bogotá

Cementerio Alemán

Fundado en 1912, fue creado para la comunidad alemana y otras europeas que no podían ser enterradas en cementerios católicos. Está ubicado en la calle 26 y es poco visitado, a pesar de estar en una zona céntrica.

Fundado en 1912, fue creado para la comunidad alemana y otras europeas que no podían ser enterradas en cementerios católicos. Está ubicado en la calle 26 y es poco visitado, a pesar de estar en una zona céntrica. Cementerio Británico

Abrió en 1829 como homenaje a la Legión Británica, soldados que ayudaron en la independencia de Colombia. Tiene rejas hechas con bayonetas y fusiles usados en las batallas, lo que lo hace muy particular.