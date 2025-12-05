Vote AQUÍ por la mejor y la peor película del año en la maratón de El Gallo de Radioacktiva

Sigue la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, por lo que en esta oportunidad profundizamos en todo lo relacionado con la pantalla grande. Así que necesitamos de su ayuda para poder elegir cuál es la mejor y la peor película del año.

En esta oportunidad, elegimos diferentes producciones que fueron virales en redes sociales por todo lo que representaron en su momento. Pero otras que sin duda recibieron varias criticas por todo lo que representaron en su momento, causando muchas polémicas en redes sociales.

Leer más: Vote AQUÍ a la idiotez del año en ‘Lo Menos Peor’ de El Gallo de Radioacktiva; El ‘Champion’ repite

Tenemos varias animadas, otras de superheroes y algunas que sin duda, pocos llegaron a conocer pese a que se estrenaron hace pocos meses. Incluso, hay una en especial, que fue considerada la mejor, pero también la peor, por sus escenas que dejaron a todos sorprendidos.

Vote AQUÍ a mejor y peor película en la maratón de ‘El Gallo’

La mejor

F1

Demon Slayer

Lilo & Stitch

La Hora de la Desaparición

Thunderbolts

La peor película

La Hora de la Desaparición

Blancanieves

La Guerra de los Mundos

El Conjuro 4

Exterminio 28 años después

VOTE AQUÍ