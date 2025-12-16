Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ por el héroe y villano del año en ‘Radioacktiva’

Seguimos en la ‘Maratón’ de El Gallo de Radioacktiva, por lo que ya avanzamos en varias categorías y todos los usuarios pueden votar por cuál es su favorito semana tras semana. En esta oportunidad, buscamos elegir al ‘Héroe’ y ‘Villano’ del 2025.

Son esos personajes que, sin duda, marcaron la historia de este año, pero no solo por todo lo bueno, sino por esas cosas que no fueron tan agradables y causaron gran conmoción en todo el mundo. Por eso, hay varias celebridades nacionales e internacionales que hacen parte de esta categoría, pero que definitivamente, no podemos elegir solo uno, por lo que su voto nos será de mucha ayuda.

En el caso de los villanos, tenemos varios personajes políticos, como Donald Trump y Gustavo Petro, quienes a lo largo del año tuvieron varios enfrentamientos en redes sociales y también se vieron involucrados en algunos problemas con migrantes, temas de drogas, entre otros.

Pero otros de los nominados que varios oyentes decidieron poner en esta categoría son esos influencers que fueron a Israel y publicaron contenido en redes sociales sobre todo lo que hicieron en el viaje. Cientos de usuarios empezaron a enviar mensajes relacionados con esto, manifestando que estaban en contra, y ahora brillan en la categoría a villanos del año.

En el caso de los héroes, está Camilo Cifuentes, quien sin duda se convirtió en uno de los creadores de contenido favoritos de todos en TikTok. El usuario se encarga de ayudar a los más necesitados y apoyar a los vendedores de las calles.

También, en el caso de los deportistas, está Hugo Rodallega, quien sin duda, salvó a Santa Fe en varias oportunidades, al punto de que en julio se coronaron como los campeones del primer semestre y sumaron una nueva estrella a su escudo.

Vote AQUÍ en la maratón de El gallo para elegir al villano y el héroe