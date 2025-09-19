Vince Neil, de Mötley Crüe, reveló que sufrió un derrame cerebral: “me dijeron que no podría volver a los escenarios”

Vince Neil es una de las más grandes leyendas en la historia de la música. Este histórico artista ha sido capaz de brindar un legado brillante, gracias a una carrera notable en Mötley Crüe, una de las bandas más grandes de la industria.

Este vocalista ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos alrededor del mundo. Esto gracias a su voz con la que ha protagonizado varios éxitos inolvidables.

Varios fanáticos han demostrado su cariño incondicional por Neil. Justo así volvió a verse en los últimos días, luego de que el cantante revelara un grave problema de salud.

Vince Neil reveló que sufrió un derrame cerebral

Actualmente Mötley Crüe se encuentra en medio de una serie de presentaciones de una residencia de Las Vegas, en la que puesto a vibrar el escenario del Dolby Live at Park MGM.

Esta banda ha demostrado su vigencia y ha encantado a millones de personas alrededor de todo el mundo con sus presentaciones en vivo, no solo en la actualidad, sino también con su trayectoria extensa y destacada.

Sin embargo, sus fanáticos también se preocuparon recientemente debido a una grave revelación por parte de Vince Neil, vocalista de esta banda.

El legendario cantante expresó que hace algunos meses sufrió de un derrame cerebral. Este afectó gravemente su lado izquierdo, lo que llevó a que esta residencia tuviera que atrasar ligeramente su inicio.

Según este artista, su afectación fue tal que tuvo que aprender a caminar nuevamente, e incluso los médicos aseguraron que no podría volver a los escenarios.

A pesar de esto, el vocalista logró superar sus dificultades físicas y expresó que siempre confió en poder lograrlo.

Gracias a poder superar estos problemas de salud, Mötley Crüe protagoniza una histórica residencia en Las Vegas, donde se presentará hasta inicios del próximo mes de octubre.

Aunque la preocupación de los fanáticos fue notable, muchos destacaron la fuerza de Neil. Del mismo modo, le desearon una pronta recuperación total, para que siga demostrando su calidad dentro de Mötley Crüe.

Sin lugar a dudas, esta banda seguirá brillando desde los escenarios, por lo que miles de fanáticos podrán contar con la posibilidad de seguir a esta agrupación por todo lo alto, la cual ha estremecido varios escenarios desde 1981.