VIDEO: Netflix no dejó nada la imaginación en el tráiler FINAL de Stranger Things 5; llegó la batalla

Stranger Things 5 es una de las series más populares en la actualidad, por lo que tras varios años hicieron historia al convertirse en la más vista en todo el mundo. El pasado 26 de noviembre del 2025 se dieron a conocer los primeros cuatro episodios de la última temporada de la cinta.

Sin embargo, los fans tuvieron que esperar hasta el 25 de diciembre del 2025 para poder ver los capítulos siguientes y, finalmente, este 31 de diciembre del 2025 van a revelar el último capítulo de Stranger Things 5, que va a tener una duración de dos horas. Desde ya, los fans tienen gran expectativa por todo lo que será este episodio, que podría marcar a todos los fans de la serie.

Tráiler oficial del capítulo final de Stranger Things 5

En la mañana de este martes 30 de diciembre del 2025, Netflix sorprendió a todos sus seguidores al dar a conocer el tráiler final de lo que será Stranger Things 5, capítulo final. Por lo que en esta oportunidad, todos se preparan para dar inicio a la batalla final, en la que quieren vencer a Vecna.

Pero esto no será nada fácil; Once va a arriesgar su vida, mientras que su hermana la intenta convencer de dejar todo de lado y morir por vencer a Vecna. Mientras que todos siguen en Hawkins buscando la forma de llegar al otro mundo y salvar a los niños.

A lo largo de 1 minuto y 38 segundos, Netflix da a conocer todos los detalles de lo que va a pasar en el episodio final de Stranger Things 5. Pero no solo eso, sino que también hace un recuento de todo lo que pasó para que pudieran llegar al punto de vencer al mal y recuperar nuevamente la vida que tenían.

El episodio final se va a estrenar el próximo 31 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. en Netflix y hay gran expectativa por la cantidad de personas que se van a conectar en el estreno, teniendo en cuenta que coincide con las fiestas de año nuevo.

Hasta ahora, no han revelado que vayan a realizar nuevas versiones de la serie, por lo que este sería el final definitivo de la serie y para muchos, puede ser lo que nadie se esperaba.