Fecha y hora exacta del estreno del último capítulo de Stranger Things 5; el gran final de la serie

Netflix sin duda logró hacer historia, por lo que hace varios años decidió sorprender a todos sus fans con una historia que no sabían que tan buena acogida iba a tener. Se trata de Stranger Things, una serie que en el 2025 estrenó su quinta y última temporada, que estaría cargada de múltiples sorpresas para todos sus seguidores.

Durante el mes de noviembre se estrenó la primera parte de la quinta temporada, con cuatro capítulos de un poco más de una hora que dejaron a todos en shock por los radicales cambios de los personajes. Un mes después, el 25 de diciembre, se dieron a conocer los nuevos episodios que complementaron todo lo que se había visto hasta ahora.

Leer más: El terrible error que cometieron en ‘Stranger Things 5 Vol 2’ que pocos notaron; cambia toda la historia

Pero eso no es todo, sino que falta el gran capítulo final, el cual espera responder a todas las necesidades de los usuarios, quienes durante los últimos meses han hablado sobre todo lo que esperan alrededor de la serie. Además, el futuro de los personajes que muchos vieron crecer, pues durante años hicieron parte de la pantalla chica de varios de los fans de la serie.

Fecha y hora exacta del capítulo final de Stranger Things 5

Los hermanos Duffer ya dieron a conocer todo lo relacionado con el episodio final de Stranger Things 5, por lo que la última parte se va a poder ver en Netflix el próximo miércoles 31 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m., hora Colombia.

Seguir leyendo: Revelan la duración de los capítulos del volumen 2 de ‘Stranger Things 5’: prepárase para maratonear

Según se dio a conocer en meses pasados, este episodio final tendría una duración de un poco más de dos horas, por lo que hay quienes dicen que sería toda una película. Incluso, en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá, los usuarios podrán llegar hasta el lugar para ver en exclusiva el estreno de la gran final de la serie más popular de la plataforma de streaming.

Esta sería la gran batalla final, por lo que va a tener una larga duración, teniendo en cuenta que van a mostrar todo el desenlace de esta historia que lleva varios años, dejando a los fans a la expectativa de lo que pueda suceder. Hasta ahora, no se tiene conocimiento sobre si van a dar a conocer nuevos lanzamientos sobre esta serie o si se trataría del final definitivo.