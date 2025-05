Así sería el iPhone que Apple lanzaría en el 2027; tendría particular diseño futurista

Apple ya se encuentra desarrollando lo que será su iPhone de 2027, un modelo especial que servirá para celebrar el aniversario número 20 desde el lanzamiento de su primer celular. En 2007, la compañía presentó su primer iPhone durante el evento MacWorld en San Francisco, marcando el inicio de una línea de productos que ha tenido una gran acogida en el mercado a nivel mundial.

Desde entonces, la empresa ha lanzado diversos modelos y generaciones de iPhone, cada uno con mejoras en cámara, pantalla, procesador y sistema operativo. Para el año 2027, Apple planea presentar un modelo que muestre una clara diferencia frente a las versiones anteriores, con un diseño que busca destacarse dentro del mercado actual de teléfonos inteligentes.

Según información publicada por el periodista Mark Gurman, del medio Bloomberg, Apple está trabajando en un dispositivo con una pantalla que cubriría todo el frente del equipo, sin bordes visibles ni interrupciones. La idea de esto es eliminar los elementos que hasta ahora han estado presentes en el diseño, como los marcos y el espacio para la cámara frontal, la cual pasaría a estar integrada debajo del panel.

Este tipo de tecnología ya ha sido probada por otros fabricantes, pero Apple buscaría implementarla de forma más refinada, con una integración completa que mantenga la calidad de imagen y funcionamiento. El diseño también incluiría bordes curvos, una característica que no se ha utilizado en los modelos recientes de la marca.

Este nuevo iPhone también coincidiría con los 10 años del iPhone X, lanzado en 2017, modelo que marcó un cambio de estilo en la gama de productos de Apple al eliminar el botón de inicio y adoptar el reconocimiento facial.

Además del modelo con pantalla curva y sin bordes, hay reportes que indican que Apple está trabajando en un iPhone plegable, el cual podría presentarse antes de 2027. Según el medio Debate, algunas filtraciones señalan que este equipo tendría un sistema de plegado con una línea casi imperceptible, lo que permitiría una visualización continua en ambas partes de la pantalla.

Apple is reportedly preparing a “product renaissance” by 2027, including:

– Foldable iPhone with a nearly invisible crease

– 20th anniversary iPhone featuring a mostly glass, curved design with no cutouts

– Smart glasses with Apple Intelligence

– AirPods and Apple Watch… pic.twitter.com/sCTRuQ9b59

— Apple Hub (@theapplehub) May 12, 2025