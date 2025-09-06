Video: ladrón intentó robar a una mujer, pero ella se defendió con una llave jiu-jitsu

La inseguridad en diferentes países del mundo no da tregua y a diario se conocen cientos de historias en donde los ciudadanos son víctimas de algún tipo de robo bajo diferentes modalidades, ya sea en la calle, en un establecimiento comercial o en el transporte público.

Cansados de ser víctimas de robos, algunas personas se atreven a enfrentarse a los ladrones y hasta le terminan dando un merecido. Este fue el caso de un ladrón que terminó fuertemente golpeado por la mujer a quien iba a robar.

En un video, que se hizo viral en redes sociales, quedó registrado el momento en el que un ladrón recibió un fuerte golpe cuanto intentó robar a una mujer. El hecho ocurrió en un restaurante ubicado en Costa Rica y se conoció gracias a un video registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Mujer se defendió de ladrón con llave jiu-jitsu

En las imágenes se observa a la mujer de espaldas al mostrador, con su celular colocado a un lado. De forma repentina, un hombre se acerca, toma el dispositivo e intenta escapar. Sin embargo, la víctima reaccionó de inmediato y lo lo detuvo antes de que pudiera salir.

Lo que más llamó la atención del video, es que la mujer se defendió utilizando una técnica de artes marciales. Durante el enfrentamiento, aplicó una llave de brazo propia del jiu-jitsu y logró derribar al agresor, manteniéndolo contra el piso.

Ningún sexo débil 💪, una mujer neutralizó a un delincuente con llaves de jiu-jitsu cuando le intentó robar su celular en Costa Rica .. pic.twitter.com/1UT1mmNNQR — Minuto & Medio (@MinMedio) September 4, 2025

Mientras lo tenía inmovilizado, dos empleados del restaurante salieron de la cocina y se mostraron sorprendidos al presenciar la escena. Uno de ellos ayudó a retener al sospechoso, mientras que otra cliente, testigo del incidente, utilizó su celular para llamar a los servicios de emergencia.

Aunque el episodio ocurrió en marzo, el video se difundió recién en agosto en la red social X, donde rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios. La mayoría de los usuarios elogiaron la reacción rápida de la mujer y su capacidad para enfrentar la situación con una llave jiu-jittsu.

La grabación termina con el presunto ladrón reducido en el suelo, bajo el control de la víctima y uno de los trabajadores, mientras esperaban la llegada de la policía para proceder con su detención.