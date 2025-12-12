Festival reúne a Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs y más artistas en el mismo escenario ¿Dónde y cuánto vale?

Ya se están dando a conocer los detalles sobre los nuevos conciertos y festivales musicales que llegan en el 2026, por lo que hay varios imperdibles. En esta oportunidad, presentaron un nuevo espectaculo por días que va a tener en el mismo escenario a varias celebridades, entre ellas, Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs y hasta el colombiano, Juanes.

Se trata de el Festival Vive Latino que llega en el 2026 para conquistar a todos los fans de diferentes genéros entre ellos el rock y la música alternativa que sin duda, tiene cientos de seguidores en todo el mundo.

Cuándo, dónde y precio de las entradas para el Festival Vive Latino 2026

Esta es la vigésimo sexta edición del Festival de música que en esta oportuniad se va a presentar en el Estadio GNP Seguros. Allí, durante dos días, cientos de personas van a llegar para poder disfrutar de sus artistas favoritos en un mismo escenario.

El Festival Vive Latino 2026 será el próximo 14 y 15 de marzo del 2026, por lo que será todo un fin de semana cargado de buena música, bandas nacionales e internacionales, como leyendas del rock que vuelven a México tras varios años. Este festival se va a celebrar en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuaca en Ciudad de México.

El evento ya se realizo en ocasiones pasadas en este lugar, por lo que cuenta con toda la infraestructura necesaria para poder recibir a todos los asistentes que están al tanto de todo lo que será esta nueva edición. Además, va a tener diferentes puntos en donde se van a presentar cada una de las bandas que mencionaron el pasado jueves 11 de diciembre en su Line Up.

Allí se espera el gran regreso de ‘Los enanitos verdes’, ‘Maldita Vecindad’ y otras leyendas del rock como Lenny Kravitz, The Smasging Pumpkins, Tom Morello, entre otros artistas internacionales que sin duda, han marcado el genéro.

Los precios de las entradas varían según la fase, en la primera habrá entradas desde los $680.000 y en la fase 2 desde los $780.000 en la categoria general. Sin embargo, si lo que quiere es vivir una experiencia mucho más personalizada, en donde va a disfrutar de una localidad VIP, las entradas van desde los $2.130.000.

Las entradas oficiales estarán disponibles en la página web de TicketMaster o directamente en México, en los puntos de venta en el Estadio GNP Seguros, en donde se va a realizar el evento.