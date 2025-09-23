Con el auge que está presentando en este momento el anime, en parte gracias a la popularidad que está teniendo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, las plataformas en la que se puede encontrar manga gratis también se han vuelto más conocidas. Siendo así, le preguntamos a Chat GPT cuáles recomendaba gratis, seguras y con variedad.

Aunque su variedad es una gran ventaja, la característica principal que ha hecho de estas plataformas una de las opciones más usadas por los fanáticos de los mangas, es que les permite conseguir amplias colecciones, aunque no tengan la facilidad de adquirir los libros.

¿Por qué son recomendadas estas páginas?

La IA tomó en cuenta estos aspectos importantes para sugerir las páginas:

Legalidad y seguridad: Que sean sitios oficiales o autorizados por editoriales (Shueisha, Kodansha, VIZ, etc.), sin riesgo de virus ni publicidad engañosa.

Catálogo amplio y actualizado: Que tengan títulos populares (One Piece, My Hero Academia, Attack on Titan, etc.) y también series nuevas o menos conocidas.

Accesibilidad gratuita: Que ofrezcan al menos parte del contenido gratis, con opción de pago si se quieren más capítulos o ventajas.

Traducciones oficiales: Que el contenido esté bien traducido (inglés o español), evitando errores de fansubs poco fiables.

Experiencia de lectura: Apps o webs con lectura cómoda (scroll vertical, descarga de capítulos, modo offline).

Disponibilidad en Colombia: Que funcionen sin necesidad de VPN y permitan registrarse desde aquí.

Variedad de estilos: No solo manga japonés, sino también webtoons coreanos y otros estilos de cómics digitales para mayores opciones.

¿Cuáles son las mejores páginas para leer manga gratis?

Manga Plus (Shueisha)

Es la plataforma oficial de la editorial japonesa Shueisha (los mismos de Shonen Jump). Publican los capítulos más recientes de series como One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y muchos más el mismo día que en Japón. Lo mejor es que es gratis y en español, aunque solo dejan disponibles los primeros capítulos y los más recientes de cada serie.

https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates

Manga Planet

Es una biblioteca digital de manga que trabaja directamente con editoriales japonesas. Su modelo es de suscripción, pero suelen liberar capítulos gratis cada semana de distintos títulos (más alternativos, románticos, slice of life o historias menos comerciales). Es genial para descubrir mangas diferentes que no están en las plataformas más mainstream.

https://mangaplanet.com

VIZ Media

Es la versión en inglés de Shonen Jump. Permite leer gratis los primeros capítulos de muchos mangas populares, y si pagas la suscripción (muy barata) puedes acceder a todo el catálogo. Tiene series como Dragon Ball, Naruto, Bleach y Death Note. Es ideal si manejas inglés, porque el catálogo es enorme.

https://www.viz.com

Kodansha

Otra editorial japonesa muy grande (responsable de mangas como Attack on Titan, Tokyo Revengers y Fairy Tail). Su página oficial ofrece capítulos de prueba gratis, y algunos mangas rotan en promoción gratuita. La mayoría sí son de pago o en plataformas asociadas, pero sigue siendo fuente oficial y segura.

https://kmanga.kodansha.com

Webtoon

Es la plataforma más grande de manhwa y webcomics (cómics digitales de Corea). Funciona tipo app/página donde puedes leer miles de historias gratis por géneros: romance, acción, terror, comedia, etc. Lo bueno es que se actualiza a diario y la mayoría de las series tienen capítulos liberados. Algunas historias premium requieren esperar o pagar, pero hay muchísimo contenido gratuito y está disponible en español.

https://www.webtoons.com/en

Lezhin Comics

Está enfocada en webtoons coreanos, japoneses y chinos, con géneros que van desde romance hasta BL, drama y fantasía. No todo es gratis: su sistema es por monedas para desbloquear capítulos, pero constantemente liberan episodios gratuitos o hacen promociones. Es muy usada por quienes buscan historias con un estilo más adulto o diferente a lo mainstream.

https://www.lezhinus.com/en

MangaToon

Una app muy popular para leer mangas, manhwas y novelas gráficas en varios idiomas, incluido el español. Tiene muchos capítulos gratis y un sistema de monedas que ganas leyendo o con mini misiones, así desbloqueas contenido adicional. Es ideal para lectores casuales porque puedes acceder rápido a muchísimas historias sin pagar.

https://mangatoon.mobi

ComicWalker (Kadokawa)

Plataforma oficial de la editorial japonesa Kadokawa. Ofrece mangas gratis directamente en digital, con un catálogo que incluye títulos famosos y otros menos conocidos. Suelen dejar disponibles los primeros capítulos para engancharte, y no necesitas registrarte para leer. Está en inglés y japonés, así que viene bien si te defiendes con esos idiomas.

https://comic-walker.com

