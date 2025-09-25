¿’Demon Slayer:Castillo Infinito’? Esta es la película de anime más taquillera en la historia

El universo de ‘Kimetsu no Yaiba’ sigue conquistando al público en todo el mundo. Su más reciente entrega, ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, se estrenó el pasado 11 de septiembre y rápidamente se convirtió en un éxito en taquilla. La película marca el inicio del desenlace de la historia creada por Koyoharu Gotōge y será la primera parte de una trilogía que cerrará la saga.

La cinta adapta dos momentos centrales del manga: la batalla en el Castillo Infinito, donde los Pilares enfrentan a las Lunas Superiores, y la llamada “Cuenta regresiva al amanecer”, que prepara el terreno para el combate final contra Muzan Kibutsuji, el principal antagonista de la serie.

Antes de su lanzamiento, los cines volvieron a proyectar ‘Mugen Train’ como antesala de esta nueva etapa, lo que ayudó a mantener la expectativa de los seguidores. Desde su llegada a la cartelera internacional, el recibimiento ha sido inmediato y masivo.

La película de anime más vista en cines

En su primer fin de semana en Estados Unidos, ‘Castillo Infinito’ logró más de 70 millones de dólares en recaudación, y en los días siguientes sumó otros 17 millones. A nivel mundial, ya acumula más de 555 millones de dólares, según datos de ‘Rotten Tomatoes’.

Con estas cifras, la película se convierte en la producción de anime más taquillera de la historia en cines, superando a ‘Mugen Train’, que había mantenido el récord desde 2020 con poco más de 507 millones de dólares.

El desempeño de ‘Castillo Infinito’ confirma no solo la fuerza de la franquicia, sino también el creciente interés del público por el cine de animación japonesa. Para los fanáticos, la película representa un evento importante dentro de la historia, mientras que para la industria del anime es un nuevo referente en alcance global y taquilla.