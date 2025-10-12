El legendario disco de Queen que, según Brian May, fue un error absoluto: incluye un himno histórico

Queen es una de las bandas más grandes en la historia del rock y de la industria musical en general. La agrupación de Freddie Mercury, Brian May y compañía logró un legado brillante gracias a su talento.

Para muchos, este colectivo fue uno de los más innovadores de la historia de la música, a partir de su manera de experimentar con los sonidos y encantar a sus amantes a partir de éxitos brillantes.

Más noticias: Esta es la canción más infravalorada de Queen, según Brian May: es una joya del rock progresivo

El catálogo de Queen está lleno de composiciones brillantes y destacadas. Sin embargo, hay una parte de su discografía que incluso, para uno de sus miembros fue un completo error.

El disco de Queen que fue un error, según Brian May

Brian May es indudablemente, una de las guitarras más brillantes del rock. Este artista ha sido capaz de aportar detalles notables a canciones legendarias del género.

Gracias a esto, su talento es indudable. Además, su voz se ha convertido en una opinión más que respetada dentro de la industria musical.

Aunque la fama y el éxito de May es innegable, el propio guitarrista ha sido capaz de dar una visión autocrítica de su carrera y la de Queen en varios momentos.

Justo uno de estos momentos se dio hace algún tiempo, cuando Brian se atrevió a apuntar a un disco de Queen y asegurar que este fue un error de la banda.

Se trata de, nada más y nada menos que ‘Hot Space’, un álbum que fue lanzado en 1982, y que no contó con la aprobación esperada del público.

Su lanzamiento se fue después del histórico ‘The Game’ de 1980, por lo que la expectativa era alta. Pero no pudo cumplirse. Este álbum, según May, tenía acercamientos y bases en el funk, pero también mezclaba aspectos del género disco, lo que pudo ser un error, al menos para la época.

Más noticias: Queen celebra el aniversario 50 de ‘A Night At The Opera’ con increíble sorpresa

De acuerdo con el guitarrista, este álbum se acercaba ligeramente a lo hecho por Michael Jackson en ‘Thriller’. Pero, no fue lanzado en la época correcta, lo que implicó un error en la carrera de Queen, incluso a pesar de contar con un himno histórico en su ‘tracklist’ como ‘Under Pressure’.

Esto no disminuye en lo absoluto el legado de Queen. Sin embargo, demuestra que hasta las bandas brillantes son capaces de tropezar.