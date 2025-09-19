Queen celebra el aniversario 50 de ‘A Night At The Opera’ con increíble sorpresa

‘A Night At The Opera’ cumple 50 años y nadie puede negar toda la historia que tiene este álbum y la banda está celebrando con una impresionante sorpresa.

Fue en 1975 cuando vimos por primera vez la formación clásica de Queen, con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. ‘A Night At The Opera’ fue el álbum más exitoso hasta ese momento de Queen, alcanzando el número 1 en cinco países, incluido el Reino Unido.

Buscando celebrar el 50 aniversario del debut de ‘A Night At The Opera’ se reeditará en un lujoso vinilo cristalino con etiquetas doradas el 18 de octubre en el Reino Unido (como parte del Día Nacional del Álbum) y el 17 de octubre en el resto del mundo.

Permaneciendo como el número 1 de la lista de singles del Reino Unido por nueve semanas tras su lanzamiento original, ‘Bohemian Rhapsody’ también tendrá su reedición disponible el 31 de octubre en vinilo transparente azul de 7 pulgadas y vinilo transparente azul de 12 pulgadas. También estará disponible como disco ilustrado de 12 pulgadas exclusivo para venta D2C y como single en casete azul.

Ambas reediciones serán lanzadas por Universal en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde serán lanzadas por Hollywood Records.

“A Night At The Opera fue un álbum muy importante para nosotros”, afirma el guitarrista de Queen, Sir Brian May. “Nos abrió las puertas al mundo”.

“Estábamos en la cima de nuestra confianza”, añade el baterista Roger Taylor, “sentíamos que no había nada que no pudiéramos hacer, y eso se refleja en ese álbum”.

El sencillo sigue siendo votado como el mejor sencillo de todos los tiempos, y recientemente encabezó la popular lista de los 300 mejores del Salón de la Fama de Gold Radio, la principal emisora de radio del Reino Unido, según la votación de los oyentes.

El álbum ‘A Night At The Opera’ se creó en un contexto de cambio, ya que la banda acababa de liberarse de un contrato de gestión que la asfixiaba económicamente y había firmado con el mánager de Elton John, John Reid. Como resultado, una nueva sensación de libertad recorre el álbum. Basándose en los ambiciosos cimientos musicales establecidos por sus tres primeros álbumes (Queen I, de 1973, y Queen II y Sheer Heart Attack, de 1974), este es el sonido de una banda sin limitaciones ni expectativas.

“En ese momento, sentíamos que podíamos intentar cualquier cosa”, recuerda el guitarrista Brian May. “Como compositores, nos desafiábamos y competíamos entre nosotros de la mejor manera posible”.

Todo un universo musical en 12 canciones pertenecientes al álbum, que abarcan prácticamente todos los estilos imaginables, desde el hard rock feroz y con toques glam de la canción inicial ‘Death On Two Legs’ hasta el himno rugiente de Roger Taylor ‘I’m In Love With My Car’, pasando por la emotiva y conmovedora ‘Love Of My Life’ de Freddie Mercury y el folk nostálgico inspirado en la ciencia ficción de Brian May en ”39′.

Por otra parte, evocan el pop-rock perfecto de ‘You’re My Best Friend’, de John Deacon; el descarado homenaje de Mercury a Noel Coward, ‘Seaside Rendezvous’; y la encantadora canción de May, ‘Good Company’, que suena como una banda de jazz de un solo hombre, además del juguetón riff de ‘Sweet Lady’, del guitarrista, y su asombrosa y épica canción de ocho minutos con múltiples pistas, ‘The Prophet’s Song’.