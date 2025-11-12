La banda de rock que Robert Smith de The Cure nunca soportó escucharhar; es legendaria

Robert Smith se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la historia del rock alternativo. Como líder de The Cure, no solo ha sido el vocalista y principal compositor de la banda, sino también un referente clave de la escena gótica y del rock en general desde finales de los años setenta.

Con discos icónicos como Disintegration (1989), Pornography (1982) y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987), The Cure se convirtió en una de las agrupaciones más representativas de la melancolía y la introspección en la música.

Temas como Boys Don’t Cry, Just Like Heaven o Pictures of You marcaron a varias generaciones y aún hoy siguen siendo himnos universales que definen el estilo inconfundible de Smith y su banda.

Además de su relevancia artística, Robert Smith siempre se ha caracterizado por expresar sin filtros su opinión sobre la música. A lo largo de los años ha elogiado a artistas como David Bowie, Nick Drake, Siouxsie and the Banshees, The Stranglers y Mogwai, pero también ha manifestado abiertamente su rechazo hacia otras bandas.

La banda que Robert Smith no soporta

Durante la década de los noventa, mientras el britpop dominaba las listas de popularidad con grupos como Blur, Pulp y Oasis, The Cure enfrentaba problemas internos y buscaba mantenerse vigente en una industria que celebraba un estilo más ligero y festivo.

Fue en ese contexto que, en una entrevista del año 2000 (vía Far Out), Robert Smith confesó que Oasis era una banda que nunca le gustó escuchar. Si bien reconoció algunos aspectos positivos, dejó claro su rechazo hacia la mayoría de sus canciones y la cultura que rodeaba al grupo.

Liam Gallagher, Noel Gallagher of Oasis perform onstage at the Oasis Live ’25 World Tour held at the Rose Bowl on September 07, 2025 in Pasadena, California. (Photo by Rich Polk/Variety via Getty Images)

“El problema con Oasis es que representan una cultura muy restrictiva: cerveza, fútbol y hablar demasiado”, declaró Smith.

A pesar de señalar la fuerza de la banda en sus presentaciones, su opinión no cambió:

“Creo que el sonido grupal de Oasis es genial, pero no me gustan la mayoría de sus canciones”, expresó en aquella ocasión.