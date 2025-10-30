Las canciones más alegres según la neurociencia: Bon Jovi y Survivor están en la lista

Sin lugar a duda, la música tiene el poder de influir en nuestro estado de ánimo y es capaz de llevarnos de la alegría a la melancolía en tan solo cuestión de minutos. De hecho, hay bandas, canciones y estilos que, sin darnos cuenta, nos ayudan a levantar el ánimo y nos llenan de optimismo.

Según los científicos y diversos estudios de neurociencia, esto tiene una base neurológica que explica que el cerebro reacciona de forma muy particular ante determinados ritmos, tonalidades o letras de las canciones.

Le puede interesar: La canción de rock más alegre según la ciencia; lo pone feliz en segundos

De acuerdo con el neurocientífico Jacob Jolij, de la Universidad de Groninga en Países Bajos, el efecto de la música en el estado de ánimo se puede medir y analizar. A partir de un estudio realizado en Reino Unido, el investigador encontró que las canciones más alegres siguen un esquema específico, relacionado tanto con el tempo como con el estilo de las interpretaciones. Según Jolij, esta fórmula revela por qué algunos éxitos nos llenan de positivismo en cualquier situación.

Las 10 canciones más alegres según la neurociencia

Así las cosas, este estudio dejó como resultado un listado con las 10 canciones más alegres según la neurociencia. Entre ellos están algunos de los grupos más emblemáticos del rock, como Bon Jovi, Survivor y Queen, junto a otros éxitos que marcaron varias generaciones.

1. Walking on Sunshine — Katrina & The Waves

2. I Will Survive — Gloria Gaynor

3. Livin’ On A Prayer — Bon Jovi

4. Girls Just Wanna Have Fun — Cyndi Lauper

5. I’m a Believer — The Monkees

6. Eye of the Tiger — Survivor

7. Uptown Girl — Billy Joel

8. Good Vibrations — The Beach Boys

9. Dancing Queen — ABBA

10. Don’t Stop Me Now — Queen