‘The Human Fear’, el álbum con el que Franz Ferdinand se atreve a probar algo nuevo

18 años después de su debut y tras el lanzamiento de un compilado de grandes éxitos llamado ‘Hits to the head’, Franz Ferdinand inicia una nueva etapa en su carrera musical con ‘The Human fear’. Se trata de un disco que desde la esencia del sonido de la banda, busca revitalizar su estilo dándole protagonismo a los sintetizadores e inclinándose a la música dance contemporánea, sin miedo, y sin dejar de ser Franz Ferdinand.

‘Audacious’ fue el primer adelanto de esta nueva etapa de Franz Ferdinand, que resulta muy diciente lanzar un disco bajo el título ‘The Human Fear’ con un sencillo bajo con ese nombre. En entrevista con Radioacktiva, Alex Kapranos habló sobre esta aparente temática presente en el disco y reveló lo siguiente:

“Mi respuesta a esos miedos es ser audaz, ser valiente, salir ahí afuera, tomar riesgos, decir “al diablo” y hacer cosas que normalmente no harías o que otras personas no harían. Esa es mi respuesta. Y así es como respondo también a otros miedos, incluso el miedo de subir al escenario. Si alguien se sube al escenario y te dice que no siente ningún miedo, te está mintiendo. Subir al escenario es una de las cosas más aterradoras, ser confrontado por miles de personas. Y eso es lo que te da la gran euforia, porque en el fondo de todo miedo, también hay una gran emoción. Las mejores cosas, los mayores logros, los obtenemos al enfrentarnos a nuestros miedos, ya sea viendo una película de terror, saltando desde un trampolín alto o saltando desde un avión. El miedo que superas te da la mayor emoción que podrías tener. Así que para mí, superar el miedo de subirme al escenario, mi respuesta es: “¡Aquí estoy!”, ser audaz y dar un maldito buen show de rock and roll” aseguró el artista.

Este es el sexto disco de estudio de Franz Ferdinand y el primero bajo la producción de Mark Ralph, quien ha trabajado con agrupaciones como Hot Chip, Years & Years y Rudimental, lo que sugiere un claro interés de la banda en acercarse a sonidos más dance, pero desde su identidad musical.

‘The Human Fear’ es el primer disco de la banda que solo cuenta con dos de sus integrantes originales, el bajista Bob Hardy y su vocalista Alex Kapranos, ya que en los últimos años el line up de la banda ha ido cambiando. Aunque algunos de ellos han estado acompañando a la agrupación por un par de años ya, no habían formado parte del proceso de crear un disco de estudio de la banda, sobre esto Alex Kapranos le dijo a Radioacktiva:



“Ellos llevan tocando con nosotros tanto tiempo que entienden qué hace que Franz Ferdinand sea Franz Ferdinand. Por ejemplo, Dino no va a intentar meter un solo al estilo Yngwie Malmsteen y Audrey no va a llegar a ensayo con un doble bombo para la batería o algo así. Todos saben qué hace que Franz Ferdinand sea Franz Ferdinand, así que no es tan difícil. Además, me encanta pasar el rato con ellos. Una banda no es sólo personas que tocan bien sus instrumentos, sino también personas que se llevan bien entre sí. Es como una pandilla, cuando estás en una banda estás en una pandilla, todos se cuidan mutuamente y disfrutan estar juntos. Tengo suerte de que sean personas geniales, y estoy feliz de poder pasar tiempo con ellos”, aseguró Alex.