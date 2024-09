Franz Ferdinand regresa: nuevo álbum y adelanto tras 6 años de ausencia; así suena

Archivado en: •

El 2024 ha sido un gran año para la música, con muchos lanzamientos memorables y el regreso de bandas y artistas que han dejado huella. Una de las sorpresas más emocionantes es el regreso de Franz Ferdinand, quienes vuelven a la escena musical tras varios años sin nueva música. Esta banda escocesa ha anunciado su próximo álbum, titulado The Human Fear, con el que rompen una espera de seis años desde su último trabajo de estudio.

La última vez que Franz Ferdinand lanzó un álbum fue en 2018, cuando presentaron Always Ascending, su quinto disco. Desde entonces, Alex Kapranos y su equipo han estado ocupados con giras por diferentes partes del mundo, pero no habían presentado nuevo material. Ahora, con The Human Fear, la banda está lista para ofrecer algo fresco y renovado, marcando una nueva etapa en su carrera.

El disco contará con 12 canciones que exploran temáticas profundas, como el miedo y cómo los humanos lidian con él. Según Consequence of Sound, este nuevo trabajo es también el primero en el que participa Audrey Tait, la nueva baterista de la banda, lo que sin duda aporta una energía renovada al grupo. Sobre el concepto del álbum, Alex Kapranos ha dicho: “Hacer este disco fue una de las experiencias más reconfortantes que he tenido, pero se llama ‘The Human Fear’: el miedo te recuerda que estás vivo”.

La visión de Kapranos es clara: el miedo, esa emoción tan humana, es lo que nos conecta con nuestra esencia, y este álbum lo refleja en cada una de sus canciones. “La forma en que reaccionamos ante ella muestra que somos humanos. Por eso, aquí hay un montón de canciones que buscan la emoción de ser humanos a través de los miedos. No es que necesariamente lo notes al escucharlo por primera vez”, comentó el líder de la banda, dejando ver que este trabajo tiene muchas capas y profundidades por descubrir.

El primer adelanto del sexto disco de Franz Ferdinand

Para empezar a emocionar a sus fanáticos, Franz Ferdinand lanzó el primer sencillo del álbum, titulado “Audacious”. Este tema combina la audacia y la energía que caracterizan a la banda, mezclando elementos experimentales con su característico sonido de rock alternativo. Como sugiere su título, “Audacious” es atrevida y potente, lo que la convierte en un perfecto adelanto de lo que podemos esperar de *The Human Fear*.