Significado de ‘Ace of Spades’ de Motorhead, la canción más escuchada del speed metal

‘Ace of Spades’ de Motorhead es, sin dudas, una de las grandes canciones en la historia del speed metal. Este éxito de la banda de Lemmy Kilmister ha quedado grabado en la memoria de miles de personas en el mundo.

Esta banda ya no sigue en activo. Sin embargo, su legado tanto en el metal como en el resto de la música resulta totalmente indudable.

Por ello, a modo de homenaje a esta agrupación, y a la memoria del fallecido Lemmy Kilmister, les contaremos el significado de ‘Ace of Spades’ de Motorhead.

El lanzamiento del quinto álbum

En 1980, Motorhead ya acumulaba cierto reconocimiento en la industria. La agrupación originaria de Londres ya había lanzado para aquel entonces su álbum homónimo, ‘Overkill’, ‘Bomber’ y ‘On Parole’.

Sin embargo, el quinto álbum de esta banda es uno de los más destacados en la historia tanto del género, como en la trayectoria de esta agrupación.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Ace Of Spades’, el álbum que tiene casi 45 años y comparte nombre con esta canción que resaltaremos.

La crítica aplaudió de pie este álbum, e incluso para muchos, es un disco que obligatoriamente debe ser escuchado si es amante del metal.

Esta producción contó con 12 canciones, entre las cuales, la que más destacaba era la encargada de abrir el álbum, ‘Ace of Spades’.

Esta canción de tan solo 2 minutos y 48 segundos es una auténtica descarga de adrenalina, que a la larga se convirtió en un himno para los amantes de Motorhead.

El título de esta canción se traduce como ‘as de espadas’, y en cuanto a su significado, para muchos es una gran forma de vivir.

‘Ace of Spades’ habla sobre el disfrute del riesgo, y tomar esta sensación de estar al límite como una adición especial para la vida, y una forma de ejemplificarlo en la canción son las apuestas o los juegos de azar.

Esto claramente ha inspirado a muchos rockeros y metaleros, por lo que ‘Ace of Spades’ es un gran himno del género, y también de los amantes a la adrenalina y el peligro.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español

Letra en español de ‘Ace of Spades’ de Motorhead

Si te gusta apostar, te diré que yo soy tu hombre

Ganas algo, pierdes algo, es todo lo mismo para mí

El placer es jugar, no marca la diferencia lo que digas

No comparto tu avaricia, la única carta que necesito es

El as de espadas

El as de espadas

Jugando para el Altísimo, bailando con el diablo

Siguiendo la corriente, todo es un juego para mi

Siete u once, ojos de serpiente mirándote

Doble o nada, dobla tu apuesta o divídela

El as de espadas

El as de espadas

Sabes que he nacido para perder, y jugar es para tontos

Pero esa es la forma de vida que me gusta

No quiero vivir para siempre

Y no te olvides del comodín

Subiendo la primera apuesta, sé que vienes a verme

Léelas y llora, la mano del muerto otra vez

Lo veo en tus ojos, echa un vistazo y muere

Lo único que veas, sabes que va a ser

El as de espadas

El as de espadas