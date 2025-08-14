Revelan video de Iker Casillas con colombiana que señaló al futbolista de estar “obsesionado” con ella

El exfutbolista español Iker Casillas, recordado por su destacada trayectoria en el Real Madrid y la selección de España, se convirtió en tendencia en los últimos días tras su corta visita en Colombia.

Lo que comenzó como una visita para disfrutar de las playas de Cartagena terminó en una polémica mediática, luego de que una joven colombiana, identificada como Juliana Pantoja, afirmara que el exarquero mantiene un interés insistente hacia ella tras haber compartido unos días juntos.

Las imágenes y publicaciones de la joven en redes sociales, en las que aparece junto a Casillas disfrutando de la playa, despertaron la curiosidad de la prensa internacional. Aunque el exguardameta negó que existiera una relación sentimental, las declaraciones de Pantoja y de otras mujeres que aseguran haber tenido contacto con él han hecho que el nombre del exfutbolista sea tendencia en redes.

Declaraciones de Iker Casillas y joven colombiana

En redes sociales circula un video en el que se observa a Iker Casillas disfrutando del mar Caribe junto a Juliana Pantoja. En las imágenes, ambos aparecen sonrientes y cercanos, lo que reforzó las especulaciones sobre un vínculo más allá de la amistad.

En una entrevista con el programa TardeAR, Pantoja afirmó que Casillas sigue contactándola incluso después de que ella lo bloqueó en varias plataformas: “Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, aseguró.

#VamosAVer8A | Nuria Chavero trae nuevas declaraciones de Juliana Pantoja respecto a Iker Casillas tras publicar nuevo video inédito. pic.twitter.com/JEqp2woptM — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) August 8, 2025

Ante la repercusión de sus palabras, Casillas respondió en su cuenta de X señalando que su viaje a Colombia fue parte de una salida con amigos y que las publicaciones en los medios eran exageradas: “Grupo de gente, playa, aguadillas… Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo”.

Me voy a 🇨🇴. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión.

🇪🇸 is different — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 12, 2025

Hasta el momento, no se ha podido confirmar si en efecto el exfutbolista español siguió buscando a la colombiana, ni tampoco si ambos mantuvieron una relación sentimental. Lo único que deja ver los videos es que, Iker compartió algunos días de playa con la joven y luego se devolvió a su país.