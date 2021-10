Baterista de Franz Ferdinand abandona la banda después de dos décadas

Luego de 20 años, el baterista Paul Thompson abandona la banda escocesa Franz Ferdinand para dedicarse a diferentes proyectos personales fuera y dentro de la música.

El baterista, que ya eligió su reemplazo en la banda, se despidió de sus excompañeros y agradeció a los fanáticos a través de un mensaje en Twitter, en el que les deseó éxito a los músicos.

Audrey Tait es la persona que entrará en reemplazo de Thompson, un artista que ya ha apoyado a la banda en diferentes giras y sesiones de grabación.

“Hola Mundo. Paul deja la banda. Fue un poco impactante para nosotros cuando nos enteramos, así que probablemente también lo será para algunos de ustedes. Paul ha sido nuestro amigo durante más de veinticinco años y esperamos por lo menos otros veinticinco. Es un tipo divertido, inteligente y sensible”, fue el mensaje con el que la banda anunció la noticia.

Hello world. Paul is leaving the band. It was a bit of a shocker for us when we found out, so it probably will be for some of you too. Paul has been our friend for over twenty five years & we’re looking forward to at least another twenty five. He’s a funny, smart, sensitive guy. pic.twitter.com/MEoHsgwLF1

— Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) October 21, 2021