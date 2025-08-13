¡PSG es Supercampeón de Europa! Partidazo que se definió desde los penales

La Supercopa de Europa 2025 se vivió con gran intensidad en el Bluenergy Stadium de Udine, donde Tottenham y París Saint-Germain empataron 2-2 en una final que mantuvo el ritmo alto y la emoción constante. Fueron los penales los que se encargaron de decidirlo todo. El PSG sigue de fiesta.

Lee también: Lejos de Falcao: Se mueve TABLA DE GOLEADORES COLOMBIANOS tras triunfo Once Caldas en Sudamericana

Fue un partidazo. Tottenham tomó la delantera en el primer tiempo con un gol de Micky van de Ven, quien aprovechó una jugada caótica en el área para abrir el marcador. En el segundo tiempo, Cristian Romero amplió la ventaja con un cabezazo preciso tras una jugada de balón parado. Ventaja tranquila, pero si hay algo claro en el fútbol es que todo puede pasar en cuestión de segundos.

Foto: Getty Images

Fue entonces cuando el PSG reaccionó con carácter. Kang-in Lee descontó con una acción individual desde la banda izquierda, y más tarde, como el héroe que aparece para salvar a todos, Gonçalo Ramos igualó el partido tras recibir un centro de Dembelé y definir de cabeza cuando quedaban solo un par de minutos para el final.

Con el empate se cerró el tiempo reglamentario y los penales fueron protagonistas. Tottenham marcó el primero y celebró que uno de los mejores jugadores del mundo, Vitinha, del PSG, erró su cobro. Betancur cobró segundo en el Tottenham y la mandó a guardar con potencia. Luego fue el héroe del París, Ramos, quien cobró y también anotó. Pasó Micky van De Ven, quien anotó en el partido para Tottenham, pero falló su penalti. El turno era luego para Dembelé y el francés empató la serie. Una locura lo que se vivía en la definición.

Foto: Getty Images

Quedaba poco. Tel, del Tottenham, falló, mientras que Lee Kang-In, del PSG, anotó. Luego pasó Pedro Porro a cobrar y convirtió, pero Nuño Mendes, uno de los mejores laterales del mundo volvió a demostrar su poder, enviando la pelota al fondo y declarando al París como súper campeón de Europa.

Remontada agónica del PSG que sigue demostrando que cuenta con una generación de jugadores que quiere ganarlo todo y con un manejo de estrategias por parte de su DT que es para aplaudir. Habrá que tener cuidado, porque el París no quiere ceder nada.