Franz Ferdinand, Three Days Grace, Architects: los estrenos de rock y metal de la semana

Coheed and Cambria expandiendo su más reciente trabajo, Franz Ferdinand sorprendiendo después de su visita a Colombia, Three Days Grace con una feliz noticia para los fanáticos y más información de los nuevos lanzamientos de este fin de semana que andan orbitando el Planeta Rock.

COHEED AND CAMBRIA

Dos años pasaron para que la agrupación liderada por Claudio Sánchez volviera con nuevo material y en esta ocasión con nuevo disco en camino llamado ‘The Father of Make Believe’. El tercer sencillo que ya conocemos junto a canciones como ‘Blind Side Sonny’ y ‘The Joke’ es ‘Searching For Tomorrow’ que viene añadido con un video animando y bastante entretenido para el deleite de la fanaticada. Según Claudio, este trabajo será la continuación de su más reciente disco ‘Vaxis Act II: A Window Of The Waking Mind’ y que se publicará en su totalidad el 14 de marzo del próximo año.

FRANZ FERDINAND

Después de sus presentaciones en la Gran Carpa Bogotá en el festival ‘Páramo Celebra’ y en el Orquideorama en Medellín acompañado de bandas como The Vaccines. La agrupación de Alex Kapranos sorprende con el lanzamiento del segundo sencillo de lo que será su nuevo álbum ‘The Human Fear’ que se publicará en 10 de enero del 2015. Posterior a la publicación de ‘Audacious’ y que tuvimos la fortuna de presenciarla en vivo en nuestro país, ahora podemos escuchar en diferentes plataformas ‘Night Or Day’ con un video al estilo clásico de blanco y negro en sus colores.

THREE DAYS GRACE

La felicidad en la fanaticada de la banda conformada en Ontario, hizo presencia en todo el mundo. Y es que Three Days Grace había publicado en sus redes sociales, que su vocalista original Adam Gontier regresaba a la banda después de 11 años dejándonos grandes canciones como ‘I Hate Everything About You’, ‘Animal I Have Become’, ‘Never Too Late’ entre muchas de su gran catálogo. Aclarando que su vocalista actual Matt Walst seguirá en la agrupación.

El primer sencillo que conocemos con este nuevo cruce en Walst y Gontier se llama ‘Mayday’, donde se puede ver una gran sincronía entre los diferentes estilos de voces y que queremos ver en vivo como en su más reciente anuncio en la participación del festival Rockville.

ARCHITECTS

El Metalcore hace presencia con la agrupación británica liderada por Sam Carter que confirmó recientemente su participación en la nueva gira mundial de Linkin Park en 2025 como artistas invitados en algunas fechas en Alemania, dieron a conocer que viene en camino un nuevo álbum con el título «The Sky, The Earth & All Between«. Junto a canciones como ‘Seeing Red’ y ‘Curse’, tenemos un nuevo lanzamiento llamado ‘Whiplash’ donde seguimos celebrando el sonido de la banda con sonidos estridentes y gritos desgarradores,

El video de este sencillo lo dirigió Dan Searle quien ya había trabajo en proyectos junto a Rammstein y el lugar indicado para hacer esta grabación fue nada más y menos que Eslovenia.

Todos estos lanzamientos y más recomendados de los fines de semana se pueden encontrar en nuestra página web y en la programación habitual de este Planeta Rock.