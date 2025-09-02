¿Millonarios subió? Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II tras la fecha 9

Este lunes 1 de septiembre, finalizó la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II con el partido entre Santa Fe y Once Caldas en el estadio El Campín, en Bogotá. El juego terminó con la derrota del equipo cardenal en casa y significó la primera victoria del club de Dayro Moreno en lo que va del campeonato.

Pese a la usencia de Dayro Moreno, por la convocatoria a la Selección Colombia de cara a las Eliminatorias, Once Caldas logró derrotar a Santa Fe (1-2) con un doblete de Michael Barrios en los minutos 7 y 54.

Le puede interesar: Revelan partido en que volverá Leonardo Castro con Millonarios: “será convocado en un 95%”

Aunque Santa Fe marcó un gol al final del primer tiempo, empatando así el encuentro, esto no fue suficiente para quedarse con los tres puntos posibles de esta fecha del todos contra todos.

Por su parte, Millonarios acumuló su segunda victoria consecutiva, luego de un infortunado inicio en el que no lograba ganar ningún partido. El equipo embajador le ganó a Águilas Doradas (1-2), quedándose así con los tres puntos y logrando subir en la tabla de posiciones.

Tabla posiciones de la Liga BetPlay

Con una nueva fecha disputada, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II continúa presentando movimientos importantes. Mientras unos equipos lograron tener puntos a su favor, otros se quedaron sin la oportunidad de sumar.

Tras los últimos partidos, Millonarios dejó de ser colero de la tabla y logró subir cinco posiciones. Actualmente, el club embajador se encuentra en la posición número 16 con 7 puntos sumados.

Mire también: ¿Será titular? Néstor Lorenzo habló sobre el papel de Dayro Moreno con la Selección Colombia

En cuanto a la cima de la tabla, Junior sigue liderando con 20 puntos. Luego, le sigue Independiente Medellín con 19 unidades y Tolima con 17. Atlético Nacional está de cuartas con 16 puntos y Fortaleza de quintas con 15 unidades.