¿Cuáles son los 5 mejores cantantes en la historia del metal? Ozzy Osbourne y más leyendas del micrófono

El metal es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Este estilo ha sido capaz de sellar el destino de grandes leyendas que han construido éxitos brillantes e inolvidables en esta famosa industria.

Guitarristas, bajistas, bateristas y por supuesto, cantantes, han sido capaces de ser parte de bandas legendarias que han acabado por convertirse en parte brillante de la vida de sus seguidores.

Justo en este caso nos centraremos en esos últimos integrantes de la lista, los cantantes que han marcado una historia con su voz, para referirnos a los 5 mejores vocalistas del metal.

Los 5 mejores cantantes en la historia del metal

Claramente, bandas como Metallica, Iron Maiden o Megadeth son capaces de enamorar a fanáticos de la música alrededor del mundo.

Esto es gracias al talento de varios miembros que han sacado melodías inolvidables con sus instrumentos, y por supuesto, a la habilidad de los cantantes.

Los últimos han interpretado éxitos históricos, lo que ha sellado su nombre para la memoria de los fanáticos alrededor del mundo.

En este caso resaltaremos 5 nombres como los mejores cantantes en la historia del metal y de cada uno de sus subgéneros.

Por supuesto que, al tratarse de un género tan extenso, elegir solo 5 cantantes como los mejores resulta complejo.

Sin embargo, en este caso, hemos optado por consultar a la inteligencia artificial, la cual brindó la siguiente lista:

1- Ronnie James Dio

2- Rob Halford

3- Bruce Dickinson

4- Ozzy Osbourne

5- James Hetfield

Sin lugar a dudas, cada uno de estos nombres son artistas brillantes, los cuales han sido capaces de construir una carrera legendaria tanto con sus bandas, como en solitario.

Por ello, su carrera es histórica para el metal y para la industria en general. Esto por supuesto no disminuye el legado de otros vocalistas que también han sido capaces de marcar el género, a pesar de no ser parte de esta lista.

De hecho, Gemini, la IA de Google también dio algunas menciones honoríficas a otros vocalistas. Algunos de ellos fueron: Corey Taylor, King Diamond, Geoff Tate, Chuck Schuldiner y Lemmy Kilmister.

Cada uno de estos nombres compone una historia legendaria para un género inolvidable, como lo es el metal tanto en la actualidad, como en su extensa trayectoria como estilo sonoro.