Arrestan a hombre por robar flores del monumento de Ozzy Osbourne: ¿irá a la cárcel?

Ozzy Osbourne ha sido uno de los artistas protagonistas de las noticias del ámbito musical en las últimas semanas. El vocalista de Black Sabbath falleció en el pasado mes de julio, en una noticia que claramente llenó de luto a sus fans.

Varios fanáticos y colegas se mostraron conmocionados ante la pérdida de una leyenda como Ozzy, quién lideró Black Sabbath vocalmente, e inspiró a muchas agrupaciones en el género.

Más noticias: VIDEO: Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath: rompió récord histórico

Aunque ya pasaron varias semanas desde su fallecimiento, este histórico cantante volvió a ser noticia. Eso luego de que un hombre fuera arrestado por robar flores de su monumento.

Arrestan a hombre por robar flores del monumento de Ozzy Osbourne

El miércoles 30 de julio, los grandes fanáticos de Ozzy Osbourne se reunieron para darle un último adiós. Cientos de amantes del metal fueron parte de una gran despedida pública al vocalista realizada en Birmingham.

En ese contexto se vieron varios homenajes a Ozzy Osbourne. Todo esto previo al entierro privado que tuvo lugar el 31 del mismo mes.

En la despedida pública a la leyenda uno de los aspectos más llamativos fue que el monumento a este artista en Broad Street, Birmingham, fue llenado de flores y objetos representativos.

Sin embargo, una noticia sorprendió a todos luego de que se diera a conocer que algunas de estas flores estaban siendo robadas.

Poco después de que esta información se revelara, Parviz Jafari, un hombre de 45 años, fue arrestado como el responsable de este robo, según reportó Consequence.

Dicho arresto se presentó el 2 de agosto. Por el momento se desconoce los cargos que enfrentará, o si podría ir a la cárcel por ellos.

Sin embargo, se espera que Jafari se presente ante la corte el próximo 3 de septiembre, como responsable de este hecho. Se espera que en las próximas semanas se puedan conocer más novedades respecto a este caso, y el castigo que enfrentará el ladrón de estos objetos.

Más noticias: Cuáles son las mejores canciones de Ozzy Osbourne y Black Sabbath: una es muy aterradora

Por otro lado, estas flores presentadas como tributo a Ozzy Osbourne están siendo preservadas por el Central BID de Birmingham, para un proceso especial.

Estas serán trituradas y embolsadas en forma de confeti, con el fin de luego esparcirlo en el lugar de descanso de Ozzy Osbourne, una de las grandes leyendas en la historia del heavy metal.