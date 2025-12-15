Filtran supuesto tráiler de ‘Avengers Doomsday’: fecha de estreno y todo lo que se sabe

‘Avengers Doomsday’ es, indudablemente, una de las películas más esperadas de los próximos meses en los cines. Esta producción continuará el camino de una de las franquicias más reconocidas en la industria de las películas de superhéroes.

Miles de fanáticos sueñan con poder ver esta película que marcará el regreso de los ‘Vengadores’, y a su vez, la vuelta de Robert Downey Jr. al Universo Marvel.

Esta película volvió a ser noticia este 15 de diciembre, luego de que se filtrara el que sería su primer tráiler. Por ello, aquí se lo mostramos, y les contamos cuando se daría su gran lanzamiento.

Filtran supuesto tráiler de ‘Avengers Doomsday’

Desde el final de ‘Avengers Endgame’, el sueño de miles de amantes de los superhérores es poder volver a ver a los ‘Vengadores’ en acción.

Ya han pasado varios años, aunque, esta expectativa ha aumentado de manera notable, sobre todo con el regreso de Robert Downey Jr., y el gran tráiler que se habría filtrado en las últimas horas.

En medio de las redes sociales, una gran cantidad de fanáticos empezaron a demostrar una notable sorpresa, luego de que se viera un supesto ‘teaser’ inicial de la nueva entrega de los ‘Avengers’.

El tráiler inicial presentó el siguiente adelanto para sus fanáticos:

Esto generó gran sorpresa, especialmente por la posibilidad de volver a ver a Chris Evans con el papel de Steve Rogers, también conocido como ‘El Capitán América’.

Steve Rogers está de vuelta en #AvengersDoomsday.



Disfrutad de las imágenes en 4k. pic.twitter.com/ppqcFSSCml — Josep Mira – Del Fan, Para el Fan (@delfanparalfan) December 15, 2025

Por el momento no se ha confirmado que esta filtración sea real. Sin embargo, los fanáticos se han emocionado de manera clara y notable.

¿Cuándo saldrá?

Hasta ahora no se ha dado a conocer el verdadero tráiler de ‘Avengers Doomsday’. Aun así, la fecha oficial de lanzamiento de esta película si se ha conocido.

Se espera que esta producción vea la luz el próximo 18 de diciembre del año 2026, en lo que será una nueva reunión de los ‘Avengers’ en la pantalla grande.