Rutas de TransMilenio habilitadas para Guns N’ Roses: Horarios y recorridos ¡prográmese!

Guns N’ Roses protagonizará un gran concierto en Bogotá este próximo 7 de octubre. La legendaria banda de Axl Rose volverá a poner a vibrar la capital, esta vez desde el escenario del nuevo Vive Claro.

Miles de fanáticos sueñan con volver a escuchar el intro de ‘Welcome to the Jungle’ desde Bogotá, en lo que será, sin dudas, una cita imperdible.

Más noticias: Guns N’ Roses anunció nuevo disco ‘LIVE ERA ’87-’93’ ¿Cuándo estará disponible?

Por ello, en caso de que usted sea uno de ellos, les contamos que TransMilenio llega nuevas rutas especiales para este próximo martes, con el objetivo de que llegue a su casa luego del evento.

Las rutas de Transmilenio para el concierto de Guns N’ Roses

Este 7 de octubre, Bogotá se vuelve a teñir de rock para una noche inolvidable. Guns N’ Roses dirá presente en la capital con éxitos legendarios como ‘It’s So Easy’ o ‘Sweet Child O’ Mine’.

Si usted va a asistir a este evento, puede que una de sus preocupaciones sea la llegada a su hogar luego del concierto.

Más noticias: ‘Seguimos firmes con Guns N’ Roses’: participe aquí y gane boletas para el concierto en Bogotá y Medellín

Sin embargo, como ya es costumbre ante este tipo de citas, TransMilenio prepara varias rutas especiales que facilitarán su llegada al hogar.

Estas son 3, y funcionarán con las siguientes paradas:

Avenida Primera de Mayo:

Avenida Calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Gran Estación.

Centro Comercial Salitre Plaza.

Tres Elefantes.

Centro Comercial Multiplaza.

Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Unicentro:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Metrópolis.

Cafam Floresta.

Centro Comercial Iserra 100.

Olímpica Calle 100.

Avenida carrera 15 con calle 100.

Centro Comercial Unicentro.

Centro Comercial Bulevar Niza.

Avenida Suba con calle 106.

Séptimazo:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Avenida calle 53 con carrera 37.

Concejo de Bogotá.

Planetario de Bogotá.

Centro Comercial San Martín.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Salle.

Carrera Séptima con calle 72 bis.

Carrera Séptima con calle 81.

Calle 94 con carrera 14.

Por otro lado, para la llegada al evento, TransMilenio contará con 17 servicios troncales, los cuales funcionarán de manera usual.

Sin lugar a dudas, este evento será uno de los más grandes del año en Bogotá, y en el Planeta Rock lo viviremos por todo lo alto, ante la grandeza de Guns N’ Roses.