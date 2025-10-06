Rutas de TransMilenio habilitadas para Guns N’ Roses: Horarios y recorridos ¡prográmese!
Guns N’ Roses se prepara para poner a vibrar el escenario del Vive Claro de Bogotá con un show por todo lo alto.
Guns N’ Roses protagonizará un gran concierto en Bogotá este próximo 7 de octubre. La legendaria banda de Axl Rose volverá a poner a vibrar la capital, esta vez desde el escenario del nuevo Vive Claro.
Miles de fanáticos sueñan con volver a escuchar el intro de ‘Welcome to the Jungle’ desde Bogotá, en lo que será, sin dudas, una cita imperdible.
Por ello, en caso de que usted sea uno de ellos, les contamos que TransMilenio llega nuevas rutas especiales para este próximo martes, con el objetivo de que llegue a su casa luego del evento.
Este 7 de octubre, Bogotá se vuelve a teñir de rock para una noche inolvidable. Guns N’ Roses dirá presente en la capital con éxitos legendarios como ‘It’s So Easy’ o ‘Sweet Child O’ Mine’.
Si usted va a asistir a este evento, puede que una de sus preocupaciones sea la llegada a su hogar luego del concierto.
Sin embargo, como ya es costumbre ante este tipo de citas, TransMilenio prepara varias rutas especiales que facilitarán su llegada al hogar.
Estas son 3, y funcionarán con las siguientes paradas:
Avenida Primera de Mayo:
Unicentro:
Séptimazo:
Por otro lado, para la llegada al evento, TransMilenio contará con 17 servicios troncales, los cuales funcionarán de manera usual.
Sin lugar a dudas, este evento será uno de los más grandes del año en Bogotá, y en el Planeta Rock lo viviremos por todo lo alto, ante la grandeza de Guns N’ Roses.