Guns N’ Roses anunció nuevo disco ‘LIVE ERA ’87-’93’ ¿Cuándo estará disponible?

La banda de hard rock estadounidense emocionó a todos sus fanáticos al anunciar un disco en el que celebran su legado musical, el cual tiene como nombre ‘GUNS N’ ROSES – LIVE ERA ’87-’93’. Todas la spersonas podrán adquirirlo en cualquiera de sus configuraciones que van desde la amplia edición premium de cuatro LP’s en color, la edición de cuatro LP’s de vinilo negro de 180 gramos y la remasterización digital.

¿De qué trata ‘GUNS N’ ROSES – LIVE ERA ’87-’93’?

El disco recopila un conjunto de vinilos de el primer álbum en vivo oficial de Guns N’ Roses. ‘LIVE ERA ’87-’93’ fue grabado en vivo por todo el mundo entre 1987 y 1993, y ha sido remasterizado para esta colección a partir de las cintas maestras analógicas estéreo originales por primera vez desde 1999.

Los fanáticos de la banda encontrarán allí icónicas interpretaciones de la época con clásicos de la banda como ‘November Rain’, ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome To The Jungle’, ‘Don’t Cry’ y ‘Paradise City’. De esta manera, los fanáticos de Guns N’ Roses podrán disfrutar de los grandes shows que daba la banda para ese período de tiempo.

¿Cuándo estará disponible el vinilo de Guns N’ Roses?

La fecha de lanzamiento está prevista para el 21 de noviembre de 2025, el cual incluye un total de 23 temas en vivo. Además, los podrá encontrar en múltiples formatos, incluyendo un set de vinilos de color Premium de 4 LP’s, un set vinilos negros estándar de 4 LP’s de 180 gramos y una versión remasterizada digital.

La nueva remasterización de ‘GUNS N’ ROSES – LIVE ERA ’87-’93’ estará disponible para su reproducción en plataformas de streaming y como descarga digital, ampliada con el vinilo de 1999 y la pista extra japonesa “Coma”.

