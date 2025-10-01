‘Seguimos firmes con Guns N’ Roses’: participe aquí y gane boletas para el concierto en Bogotá y Medellín
El concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro sigue firme el próximo 7 de octubre, y aquí les tenemos una oportunidad para ganar boletas.
Guns N’ Roses se presentará este 7 de octubre en el Vive Claro de Bogotá, y el 11 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. A pesar de los rumores, la banda sigue ‘firme’ para este concierto que será histórico para la capital, y para cada uno de sus fanáticos en Colombia.
En caso de que desee asistir a este concierto, o al de Medellín, y demostrar su compromiso con el ‘pogo’ y su fanatismo por los ‘gunners’, les tenemos una oportunidad imperdible para ganar boletas para dichos shows.
Para participar comparta este Axl Rose de la suerte y lea los términos y condiciones aquí.
