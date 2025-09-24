Las dos bandas colombianas que harán de teloneros a Guns N’ Roses: Bogotá y Medellín

Guns N’ Roses, una de las bandas más grandes del rock en la actualidad se prepara para llegar al continente. Esta histórica agrupación se presentará en varios países, como es el caso de Colombia.

Tanto en Bogotá, como en Medellín, la adrenalina y emoción de esta banda por todo lo alto, con una amplia cantidad de éxitos.

Esta agrupación también podrá disfrutar de dos bandas colombianas que brillarán como teloneros para esta banda, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuáles serán los teloneros de Guns N’ Roses?

Guns N’ Roses volverá a Colombia luego de varios años sin decir presente en el país. La banda de Axl Rose, Slash y Duff McKagan aterriza en el territorio para una doble fecha brillante.

La agrupación de las rosas y los revólveres se presentará en Bogotá el día 7 de octubre, y en Medellín el 11 del mismo mes.

Esta banda promete una gran cantidad de emociones, y a su vez llegará con 2 teloneros, uno específico para cada ciudad.

En el caso de Bogotá, la banda que acompañará será las 1280 Almas, una de las bandas más queridas de la escena del rock colombiano.

Mientras que, por otro lado, en Medellín, la agrupación que abrirá el show para Guns N’ Roses será Bajo Tierra.

Sin lugar a dudas, se trata de dos bandas que llenarán de calidad los escenarios, y funcionarán como complemento perfecto para el brillante show que preparan Axl Rose y compañía en el país.

¿Cuánto cuestan las entradas?

En caso de que desee asistir a alguno de estos shows, les contamos que en el caso de Bogotá siguen habiendo boletas disponibles, puede disfrutarlos a los siguientes precios: