Robert Smith revela la canción perfecta de The Cure: «Todos los sonidos encajaron»

The Cure es una de esas bandas que, sin importar los cambios en la industria, sigue siendo esencial. Más de 40 años de carrera y no han tenido que hacer un “comeback” ni seguir modas pasajeras para mantenerse en la cima. Nunca se fueron, siempre han estado ahí, adaptándose, pero sin perder su alma. Y todo gracias a Robert Smith, el líder que ha guiado a la banda con su visión única y su estilo inconfundible.

La música de The Cure es como un viaje por un laberinto emocional: cada canción, cada álbum, tiene una atmósfera que te envuelve. A lo largo de los años, han experimentado con diferentes sonidos y estilos, pero siempre mantienen esa esencia que los hace fáciles de identificar.

Incluso con su último disco, Songs of a Lost World, cualquier fan que lo escuche inmediatamente sabe que es The Cure. Eso es lo que hace tan especial a esta banda: su capacidad para evolucionar sin perder la coherencia de su sonido.

Para Robert Smith, hay una canción que representa el verdadero punto de inflexión de la banda: ‘A Forest‘. Según él, fue la canción que hizo que el mundo creyera que The Cure realmente podía lograr algo grande. Con su tono oscuro y minimalista, esta canción marcó la llegada del grupo al mainstream, convirtiéndose en un himno del post-punk. A partir de ahí, las puertas se abrieron.

¿Cuál es la mejor canción de The Cure para Robert Smith?

Pero cuando le preguntan por la mejor canción de The Cure, Smith no duda ni un segundo: ‘Just Like Heaven’. Esta canción, para él, lo tiene todo. “Todos los sonidos encajaron, fue una sola toma y fue perfecta”, dice sobre la grabación.

La magia de ‘Just Like Heaven’ está en cómo logra ser pegajosa, energética y, al mismo tiempo, mantener esa melancolía tan propia de la banda. Es el equilibrio perfecto entre el pop más accesible y la esencia nostálgica de The Cure.

Lo curioso es que una de las versiones favoritas de Smith de este tema es la reinterpretación que hizo Dinosaur Jr. de la canción. Según Robert, esa versión los influenció a la hora de interpretarla en vivo, dándole un toque aún más especial.

The Cure ha demostrado que es posible mantenerse vigente sin perder la identidad. Y con cada nueva canción, siguen siendo una de las bandas más relevantes e influyentes de todos los tiempos.

