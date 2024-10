¿Pronto? Robert Smith reveló la fecha en la que The Cure se retiraría de los escenarios

The Cure es una de las bandas de rock más influyentes de la historia gracias a su gran trayectoria y legado musical. Desde sus inicios, en 1976, la agrupación británica, liderada por Robert Smith, se ha caracterizado por combinar elementos del post-punk y el new wave.

Dentro de su extenso repertorio, The Cure ha lanzado clásicos atemporales que aún resuenan en la actualidad como: “Just Like Heaven”, “Pictures of You”, “Close to Me”, “Boys Don´t Cry”, “In Between Days”, “Fascination Street”, entre otras.

Asimismo, The Cure ha dejado un extenso legado musical gracias a exitosos trabajos discográficos entre los que destacan álbumes como: “Faith” (1981), “Bloodflowers” (2000), “Wish” (1992), “The Head on The Door” (1985), “Disintegration” (1989), entre otros.

Durante casi 50 años, The Cure ha permanecido activo en la escena musical entregando un sinfín de canciones, álbumes y presentaciones en vivo que seguramente han quedado en la memoria de los fanáticos de la banda.

Actualmente, la banda continúa trabajando en nueva música, haciendo conciertos y explorando nuevos aires musicales. De hecho, el próximo 1 de noviembre, The Cure lanzará su más reciente álbum titulado ‘Songs of a Lost World’. El primer adelanto del disco ‘Alone’ fue estreno hace pocos días.

¿Cuándo se va a retirar The Cure?

En una reciente entrevista, Robert Smith reveló que The Cure podría retirarse de los escenarios en el año 2029. Esta noticia llega justo cuando la banda está próxima a lanzar su último álbum y de cumplir 50 años de trayectoria musical.

Smith mencionó que el 2029 no solo coincide con su cumpleaños número 70, sino que también coincide con el 50 aniversario de su álbum debut, “Three Imaginary Boys”, lanzado en 1979.

Sin embargo, antes de ese adiós, la banda planea realizar una gira para presentar su nuevo disco, comenzando en 2025, y continuarán tocando hasta 2028, año en que celebrarán su legado con un documental.

“En serio, tengo que terminar el segundo álbum. Íbamos a tocar en festivales el año que viene, pero hace un par de semanas decidí que no íbamos a tocar nada el próximo verano. La próxima vez que salgamos a un escenario será en otoño del año que viene. Pero luego probablemente estaremos tocando con bastante regularidad hasta el próximo aniversario, el aniversario de 2028 que se avecina en el horizonte. El de 2018 lo empecé a pensar a finales de 2016: ‘¡Tengo un año y medio, es fácil!’ Y aún así no logré llegar a tiempo. Ahora, empiezo a pensar: ‘En 2028 debo poner las cosas en orden’, así que eso es el documental y varias otras cosas por el estilo”, expresó Smith.