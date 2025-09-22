El mundo del fútbol está a punto de vivir uno de los momentos más esperados del año. Este lunes 22 de septiembre de 2025, se celebrará la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, un evento que históricamente ha mantenido el misterio sobre su vencedor hasta el último minuto. Sin embargo, esta edición se ha visto marcada por una filtración que ha creado toda una polémica en redes.

Lea también: Linda Caicedo no asistiría a la gala del Balón de Oro: este sería el insólito motivo

¿Quién ganaría el Balón de Oro este 2025?

Una imagen que circula en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), revela la lista de los jugadores más votados, desvelando el posible ganador del Balón de Oro. Según esta información, el joven prodigio español Lamine Yamal sería el afortunado por todas sus victorias, con un total de 805 puntos, obteniendo una victoria por solo 5 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, Ousmane Dembélé (800 puntos).

Le puede interesar: El curioso diseño que tiene el balón del Mundial 2026; representa a los 3 anfitriones

El tercer puesto lo ocuparía Vitinha con 643 puntos. Este sorpresivo resultado ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados no terminan de creer que un jugador tan joven, con apenas 18 años, pudiese conseguir este prestigioso trofeo.

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025

¿El hito que podría marcar Lamine Yamal en caso de ganar?

En caso de confirmarse, Lamine Yamal pasaría a la historia como el jugador más joven en ganar el Balón de Oro, un logro sin precedentes que ha sido aclamado por algunos expertos y comparado con las promesas más brillantes del fútbol mundial.

Necesita saber: Revelan la lista de nominados al Balón de Oro 2025: ¿cuándo se entregará el gran premio?

Su impresionante temporada con el FC Barcelona, donde ha demostrado gran madurez en el campo a pesar de su corta edad, y su destacada participación con la selección española, han sido factores determinantes para posicionarlo como candidato principal.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el ganador ya esté claro. Muchos de los aficionados y expertos que esperaban ver a Ousmane Dembélé coronado, como líder indiscutido del Paris Saint-Germain, se han mostrado sorprendidos por la estrecha diferencia en los puntos.

A pesar de su gran temporada, donde Dembélé jugó un papel crucial tanto en la liga francesa como en las competiciones europeas, parece que el fútbol no siempre sigue el guion esperado.

Ver también: Revelan importante lesión de James Rodríguez: podría perderse próximos partidos de Colombia

Balón de Oro 2025: ¿Qué se sabe sobre la supuesta filtración?

Este tipo de filtraciones ha sido siempre un tema delicado. France Football, la revista responsable de organizar la ceremonia, ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el proceso de votación, y fuentes cercanas a la publicación han subrayado que solo Vincent García, el jefe de la revista, tiene conocimiento del nombre del ganador. A pesar de estos desmentidos oficiales, la filtración ha desatado un sinfín de especulaciones y dudas entre los aficionados.

Más noticias:

¿Quien debería ganar el Balón de Oro según Cristiano Ronaldo? El portugués dio su opinión