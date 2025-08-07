Revelan la lista de nominados al Balón de Oro 2025: ¿cuándo se entregará el gran premio?

El Balón de Oro 2025 es uno de los mayores premios en el mundo del fútbol. Este galardón presenta la posibilidad de resaltar al mejor jugador del balompié en cada año, con una firmeza brillante y destacada.

Varios nombres históricos del fútbol han logrado obtener este premio, en un reconocimiento histórico para sus carreras por el nivel alcanzado en un año en particular.

Este 2025, claramente, no será la excepción, y de hecho, este 7 de agosto revelaron la lista de nominados a este premio, y aquí se la contamos.

Los nominados al Balón de Oro 2025

Como se acostumbra cada año, varios jugadores y equipos han brillado en las canchas. Algunos de forma más dominante que otros, pero sin dudas, con un talento notable como bandera.

En este caso particular, el equipo que ha logrado mayor nivel fue el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y segundo lugar en el Mundial de Clubes.

Esto le ha permitido destacar el nivel de varios jugadores, como es el caso de Ousmane Dembelé, o Vitinha.

Sin embargo, otros equipos también han sido capaces de resaltar a sus jugadores, incluso con la presencia de talentos muy jóvenes.

Tal es el caso de Lamine Yamal, Pedri, o Cole Palmer del Chelsea. Cada uno de ellos logró decir presente en la lista de nominados, gracias a su notable nivel de este 2025.

Dichas nominaciones incluyeron los siguientes nombres:

Lamine Yamal (Fútbol Club Barcelona)

Pedri (Fútbol Club Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Chelsea)

Harry Kane (Bayern Munich)

Declan Rice (Arsenal)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Alexis MacAllister (Liverpool)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembéle (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Munich)

Desiré Doué (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Vinicius (Real Madrid)

Raphinha (Fútbol Club Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Manchester City)

Scott McTominay (Napoli)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Fútbol Club Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal)

Cabe aclarar que algunos de estos jugadores han cambiado de club en este mercado, como es el caso de Viktor Gyökeres.

Este premio se entregará, como de costumbre, en una gran gala que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.