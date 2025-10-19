Revelan las causas del fallecimiento de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, ha fallecido a los 48 años, según confirmó la banda este sábado en sus redes sociales. La noticia dejó una gran conmoción en el mundo del rock, ya que Rivers fue una figura clave en el desarrollo del sonido único que definió a la agrupación de nu metal.

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, los compañeros de banda de Rivers, Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, expresaron su dolor por su partida: “Sam no era solo un bajista, era pura magia; el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

Le puede interesar: Murió Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit a los 48 años

El legado de Sam Rivers dentro de Limp Bizkit es incuestionable. A lo largo de su carrera, el grupo vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas más influyentes de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Entre sus discos más destacados se encuentran Significant Other (1999), que obtuvo siete discos de platino, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), y su debut Three Dollar Bill, Y’all$ (1997). Estas producciones no solo catapultaron al grupo al estrellato global, sino que marcaron una era en la que fusionaban rap, rock alternativo y metal.

Necesita saber: Concierto de Limp Bizkit en Bogotá tiene nueva locación: ¿dónde será ahora?

Rivers, nacido en Jacksonville, Florida, formaba una parte fundamental de la base rítmica de la banda junto a su primo John Otto. Juntos, crearon una columna vertebral sonora que se convirtió en sinónimo del estilo de Limp Bizkit. El bajista siempre mencionó a bandas como Black Sabbath y Megadeth como influencias clave en su música, además de su admiración por Jeff Ament de Pearl Jam, a quien consideraba un referente en su propio enfoque del bajo.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sam Rivers?

Su muerte ocurrió después de una larga lucha contra el cáncer, según informó su familia. Aunque no se precisaron detalles sobre el tipo de cáncer, se sabe que Rivers había enfrentado varias complicaciones de salud en los últimos años, incluida una enfermedad hepática grave que lo llevó a alejarse temporalmente de la banda en 2015.

Ver también: ¿Qué significa ‘My Way’? Uno de los históricos éxitos más escuchados de Limp Bizkit

En el libro Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends, Rivers reveló que su enfermedad hepática fue causada por años de abuso del alcohol, lo que lo obligó a someterse a un trasplante de hígado en 2017.

Durante su recuperación, el músico se comprometió a cambiar su estilo de vida y a centrarse en su salud, a pesar de recaídas previas. En 2024, durante su participación en el Festival Estéreo Picnic de Colombia, Rivers lució una camiseta con el mensaje “Fuck cancer”, un claro indicio de su continua batalla contra la enfermedad.

La muerte de Sam Rivers deja un vacío en la escena del nu metal, un género que nunca sería el mismo sin la influencia de su contribución única al sonido de Limp Bizkit.