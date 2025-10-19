Murió Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit a los 48 años

Samuel Robert Rivers más conocido como Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda de Nu Metal Limp Bizkit murió este sábado 18 de octubre.

La noticia que enlutó al mundo de la música fue confirmada por medio de las redes sociales de la banda con una imágen y unas sentidas palabras que van a título de Fred, Wes, John y Dj Lethal, quienes eran sus compañeros de agrupación.

Hasta el momento se conocen pocos detalles sobre su sensible fallecimiento, pero sin duda es una gran perdida para la banda estadounidense. De hecho, por medio de su corto pero sustancial mensaje de despedida, hicieron alusión a lo importante que era el músico no solo en su formación, sino también a nivel personal:

Hoy perdimos a nuestro hermano.

Nuestro compañero de banda.

Nuestro latido.

Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia.

El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido.



Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme.



Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí.



Era una persona única en la vida.

Una verdadera leyenda de leyendas.

Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo.



Te queremos, Sam.

Te llevaremos siempre con nosotros.



Descansa en paz, hermano.

Tu música nunca termina.



— Fred, Wes, John y DJ Lethal

¿Quién era Sam Rivers?

Sam Rivers fue un miembro fundamental de Limp Bizkit desde sus primeros días en la década de 1990, contribuyendo de manera decisiva al sonido único de la banda. Su estilo fusionaba el rock alternativo, metal y rap, creando una propuesta innovadora que marcaría una era. Junto a sus compañeros, ayudó a dar forma al sonido característico que los hizo famosos a nivel mundial, especialmente con discos emblemáticos como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), que catapultaron a la banda al estrellato internacional.

Rivers, quien fue pieza clave en la formación de Limp Bizkit en 1994, destacó por sus poderosas líneas de bajo que se convirtieron en un sello distintivo de la banda. Estas melodías fueron esenciales para el éxito global de temas icónicos como ‘Nookie’, ‘Rollin’ y ‘My Way’. Su capacidad para mezclar el groove del funk con la agresividad del metal y la cadencia del rap fue crucial para definir el estilo del nu metal, un género que dominó la escena a finales de los 90.

A lo largo de su carrera, Rivers tuvo que enfrentarse a desafíos personales, como una grave enfermedad hepática que requirió un trasplante y lo mantuvo alejado de la banda durante un tiempo. Sin embargo, el bajista regresó hace algunos años y, desde entonces, habia estado de nuevo junto a Limp Bizkit, participando en su gira mundial actual.