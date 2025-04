¿Qué significa ‘Bohemian Rhapsody’? La verdad sobre el histórico y controversial éxito de Queen

‘Bohemian Rhapsody’ es uno de los mayores éxitos en la historia de Queen y de la música en general. Esta agrupación ha dejado una cantidad impresionante de canciones inolvidables, pero esta, para muchos, está en la cima.

Particularmente, esta canción ha quedado tatuada en la mente de fanáticos, pero, también ha dejado un legado dentro de la industria de manera destacada.

Como homenaje a esta legendaria canción, les contaremos en esta ocasión sobre el significado detrás de esta composición tan exitosa y controversial.

‘A Night At The Opera’ con Queen

De manera destacada, Queen posee una cantidad inmensa de momentos legendarios, que acabaron por ser inolvidables.

Muchos de ellos fueron sobre los escenarios, pero, también resultaron por tenerlos dentro de los estudios de grabación.

Queen fue capaz de darle un golpe estremecedor a la industria musical, incluso desde su primer álbum homónimo.

Sin embargo, muchos aseguran que, la banda dio un paso más allá cuando en 1975 decidió lanzar el ‘A Night At The Opera’.

Esta banda fue capaz de brillar con un disco que, para muchos críticos, fue perfecto, en especial por canciones como ‘Love Of My Life’ o ‘Death on Two Legs’.

No obstante, dentro de esta producción hay una canción que resaltó y sorprendió a los fans de Queen, como lo fue ‘Bohemian Rhapsody’.

Este ‘tracklist’ contó con una duración ciertamente larga, lo que sorprendió a muchos productores de aquella época, pero, era una completa innovación.

Esta canción para Queen fue una percepción muy innovadora a varios sonidos, con una variedad de géneros dentro de ella.

Un ejemplo de esto son trozos de opera, dentro de una composición que particularmente parecería solo de rock.

Aun así, un factor sorprendente dentro de esta canción es el significado. Muchos han generado teorías alrededor de esta producción y su trasfondo.

‘Bohemian Rhapsody’ cuenta metafóricamente el relato de un asesinato de un hombre cometido por el autor de la canción.

No obstante, sería una referencia a un cambio interno, donde un ser humano atraviesa un gran cambio de personalidad. De hecho, entre las teorías resalta que fue una forma de Freddie Mercury expresar la muerte de su heterosexualidad.

Aunque Mercury nunca confirmó su significado, ya que prefería que fuera subjetivo, May explicó que Freddie tenía varias inseguridades, y puso mucho de si mismo en esta canción.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de este éxito en español.

Letra de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen en español

¿Esto es la vida real?

¿Esto es solo fantasía?

Atrapado en un derrumbe

Sin escape de la realidad

Abre tus ojos

Mira al cielo y observa

Solo soy un pobre chico

No necesito compasión

Porque fácil vengo, fácil voy

Un poco arriba, un poco abajo

Donde quiera que sople el viento

De verdad, no me importa

No me importa

Mamá, acabo de matar a un hombre

Puse una pistola en su cabeza

Apreté el gatillo, ahora está muerto

Mamá, la vida recién comenzaba

Pero ahora vine y tiré todo a la basura

¡Mamá!

No quería hacerte llorar

Si no estoy de vuelta a esta hora mañana

Sigue adelante, sigue adelante

Como si realmente nada importara

Muy tarde, mi hora ha llegado

Siento escalofríos por mi espalda

Mi cuerpo duele todo el tiempo

Adiós a todos

Me tengo que ir

Tengo que dejarlos atrás

Y enfrentar la verdad

¡Mamá!

No quiero morir

A veces deseo ni haber nacido

Veo una pequeña silueta de un hombre

¡Scaramouche! ¡Scaramouche!

¿Harás el ‘fandango’?

Truenos y relámpagos

Me asustan muchísimo

¡Galileo! (X4)

¡Galileo, Fígaro!

¡Magnífico!

Solo soy un pobre chico y nadie me ama

(Es solo un pobre chico de una familia pobre)

(Perdónenle la vida, de esta monstruosidad)

Fácil vengo, fácil voy

¿Me dejarán ir?

¡En el nombre de Dios!

¡No, no te dejaremos ir!

¡Déjenlo ir! (x4)

¡Nunca, nunca te dejaremos ir!

¡Nunca, nunca, nunca me dejarán ir!

¡No, no, no, no, no, no, no!

Oh, mamma mia, mamma mia!

Mamma mia, ¡déjame ir!

¡Belcebú tiene un diablo reservado para mí!

¡Para mí!

¡Para mí!

¿Crees que puedes apedrearme y escupirme en el ojo?

¿Crees que puedes amarme y dejarme morir?

¡Ay, amor!

¡No me puedes hacer esto, amor!

Solo tengo que salir

¡Solo tengo que salir de aquí!

¡Oh, sí!

¡Oh, sí!

Nada realmente importa

Cualquiera puede ver

Nada realmente importa

Nada realmente importa para mí

Donde quiera que sople el viento