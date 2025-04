La canción de Queen que Brian May considera un ‘exito injusto’; esta es la razón

Brian May y Queen son dos de los nombres más destacados en la historia del rock. Esta banda logró un legado legendario, y una cantidad de éxitos incontable, los cuales han brillado en la trayectoria del género.

De manera particular, mucho de este éxitos se debió al talento inigualable de Freddie Mercury, pero, también a sus compañeros quienes brillaron por varios años, como es el caso de Brian May.

Justo en este caso, les hablaremos sobre un legendario éxito de Queen, el cual este guitarrista categorizó como una injusticia.

La canción de Queen que fue un ‘exito injusto’

Queen posee una cantidad impresionante de éxitos dentro de su catálogo musical. Esta banda fue capaz de dejar varios éxitos los cuales han brillado de manera imborrable en la industria.

‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘We Will Rock You’ son solo un ejemplo de esto, pero, también hay otras canciones que destacan en el catálogo de la banda.

Uno de ellos es ampliamente reconocido, y según May, este se trató de un ‘éxito injusto’, especialmente por tema de créditos, y es ‘I’m In Love With My Car’.

El guitarrista explicó hace un tiempo que en la banda se dividían los créditos de acuerdo a quién escribía la canción de manera original.

Si bien esta canción fue escrita por Roger Taylor, el lanzamiento de esta canción como sencillo fue bastante peculiar.

‘I’m In Love with My Car’ fue lanzada como un sencillo lado B de una histórica canción del rock, como lo es la inolvidable ‘Bohemian Rhapsody’.

Claramente, esta segunda canción contó con un éxito exacerbado en ventas, por lo que Taylor se llevó gran dinero de ganancia.

A partir de esto, Brian May explica que este fue un ‘éxito injusto’, ya que ni él, ni sus compañeros recibieron este dinero, a diferencia de Taylor.

Aun así, May asegura que la banda logró superar esto con gran sentido del humor. No obstante, el guitarrista expresó que en ocasiones, los autores de las canciones en Queen eran ciertamente celosos con sus éxitos.

Lo cierto es que ambas canciones hacen parte de un catálogo con grandes éxitos, como es el de Queen, una banda que, indudablemente, es parte legendaria del rock en el mundo.