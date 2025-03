10 álbumes de rock que cumplen 50 años en 2025: ¡medio siglo de magia musical!

En este 2025 se cumplen 50 años de algunos de los discos más icónicos del rock. Medio siglo de sonidos, emociones y momentos que siguen marcando a generaciones. Estos álbumes no solo cambiaron el juego en su época, sino que todavía son esenciales para cualquiera que ame el buen rock, vamos a revivir esos clásicos y ver por qué siguen siendo imprescindibles.

¡Doble álbum, doble dosis de genialidad! Con ‘Physical Graffiti’, Led Zeppelin no solo hizo historia, sino que nos dio un espectáculo de texturas sonoras que van desde lo épico con “Kashmir” hasta la energía rockera de “Trampled Underfoot”. Este disco es, sin duda, uno de esos que nunca pasa de moda. Cada vez que lo escucha, siente que aún tiene algo nuevo que decir.

2. ‘Born to Run’ – Bruce Springsteen (Agosto 25, 1975)

Cuando Springsteen lanzó ‘Born to Run’ no solo estaba haciendo un álbum, estaba creando un himno. Con temas como ‘“’Thunder Road’ y, por supuesto, la icónica ‘Born to Run’ nos ofreció una reflexión profunda sobre la libertad y la lucha personal. Este disco representa mucho más que música; es la banda sonora de una generación que buscaba algo más allá de lo que se les ofrecía.

¿Quién no conoce ‘Bohemian Rhapsody’? Este disco no solo marcó el pistoletazo de salida para Queen en su camino hacia la eternidad, sino que también mostró que la música de rock no tenía límites. ‘A Night at the Opera’ es un carrusel de estilos, emociones y experimentación que sigue siendo una referencia para cualquier banda que quiera salirse del molde.

4. ‘Fly by Night’ – Rush (Febrero 15, 1975)

Rush se presentó al mundo con »Fly by Night’ en 1975, un disco que marcó el inicio de su carrera legendaria. Con canciones como ‘Anthem’ y la épica ‘By-Tor and the Snow Dog’, la banda empezó a mezclar el rock progresivo con un estilo más agresivo, pero con una técnica impecable. Este álbum mostró la complejidad que caracterizaría a Rush en el futuro y aunque es el inicio de su historia, ya dejaba claro que estaban aquí para quedarse.

5. ‘Blood on the Tracks’ – Bob Dylan (Enero 20, 1975)

¿De quién más, sino de Bob Dylan, podría salir un disco tan emocionalmente crudo? ‘Blood on the Tracks’ es su despedida definitiva a las historias de amor y desamor, pero lo hace de una manera tan profunda y poética que se convierte en un viaje introspectivo. Es un disco que, cuando lo escuchas, sientes que te estás colando en sus pensamientos más íntimos.

6. ‘Young Americans’ – David Bowie (Marzo 7, 1975)

Este es el disco en el que Bowie se reinventa, un Bowie que deja atrás el glam rock y se concentra en el soul, el funk y el R&B. Con ‘Young Americans’, no solo nos da un pedazo de su alma musical, sino que nos regala una de las colaboraciones más épicas de la historia: ‘Fame’, con John Lennon. Un disco que sigue sonando revolucionario, 50 años después.

7. ‘The Who by Numbers’ – The Who (Octubre 3, 1975)

‘The Who by Numbers’ es quizás el disco más personal de la banda. Lejos de los gritos y la furia de sus álbumes anteriores, aquí la banda se muestra más vulnerable, con canciones que hablan sobre las contradicciones de la vida. Pero no se engañen, sigue siendo The Who en su esencia más pura: crudos, reales y directos al corazón.

8. ‘The Rocker’ – T. Rex (Septiembre 15, 1975)

Este disco es la esencia misma del glam rock. ‘The Rocker’ tiene esa actitud arrogante y brillosa que solo Marc Bolan sabía capturar perfectamente. Es rock en su forma más pura, lleno de estilo y por supuesto, con ese toque único de T. Rex. Si nunca lo ha escuchado, es hora de descubrir por qué este disco sigue siendo la columna vertebral de toda una era.

‘Wish You Were Here’ es más que un álbum, es un viaje emocional profundo. Pink Floyd crea una atmósfera tan densa, tan melancólica, que es imposible no dejarse llevar. Con canciones como ‘Shine On You Crazy Diamond’, el disco rinde tributo al exmiembro Syd Barrett, mientras explora temas de alienación y locura. Este es uno de esos discos que lo puede acompañar en momentos introspectivos.

10. ‘Live at Leeds’ – The Who (Marzo 23, 1975)

Aunque se grabó en 1970, su lanzamiento oficial fue en 1975 y convirtió ‘Live at Leeds’ en uno de los discos en vivo más emblemáticos de todos los tiempos. La energía de The Who en el escenario es tan eléctrica que es como estar en el medio de un huracán de pura adrenalina. Si quiere saber cómo suena un show de rock en su máxima expresión, este disco es la respuesta.