El histórico récord que rompió Black Sabbath con su concierto de despedida

Luego de más de cinco décadas de carrera musical, Black Sabbath, junto al legendario Ozzy Osbourne, le puso fin a su historia en los escenarios con un multitudinario concierto en su ciudad de origen Birmingham, Inglaterra.

Bajo el nombre de ‘Back to the Beginning’, Black Sabbath y Ozzy Osbourne se presentaron ante más de 40 mil fanáticos, que llegaron al estadio Villa Park para presenciar la última vez del ‘príncipe de las tinieblas’ y de su banda cantando en vivo.

Este concierto no solo contó con la presentación de la histórica banda de heavy metal, sino que además reunió a otras bandas legendarias del heavy metal como Metallica, Slayer, Guns N’ Roses, Pantera, Gojira, Anthrax y más.

Además, previo al concierto de Black Sabbath, con todos sus integrantes originales, Ozzy Osbourne se presentó en solitario. El ‘príncipe de las tinieblas’ apareció sentado en una enorme e imponente poltrona e interpretó un set de cinco canciones entre las que sonaron “I Don’t Know” y “Mr. Crowley”.

Ozzy Osbourne performs “Crazy Train” for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025