¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata ante Atlético Bucaramanga? Es un partido clave
Millonarios se medirá ante Atlético Bucaramanga con el objetivo de conseguir 3 puntos que mejoren su situación actual.
Millonarios se medirá ante Atlético Bucaramanga con el objetivo de conseguir 3 puntos que mejoren su situación actual.
Millonarios se medirá al Atlético Bucaramanga este 21 de octubre. Los dirigidos por Hernán Torres confían en enderezar el rumbo, y poder conseguir la clasificación a los cuadrangulares de semifinal del torneo local.
Los capitalinos recibirán a los santandereanos, en un partido que incluso puede sellar su futuro en la Liga BetPlay 2025-II.
Para que no se pierda ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos todos los escenarios posibles para el ‘embajador’, de acuerdo al resultado.
Sin dudas, el 2025-II ha sido ciertamente complejo para Millonarios. El equipo capitalino ha perdido puntos que no estaban en las cuentas, y que complican su clasificación.
Más noticias: ¿Cuándo volverá Juan Carlos Pereira a jugar con Millonarios? Este sería su tiempo de baja
Aun así, desde el equipo capitalino confían plenamente en poder llegar a clasificar a las semifinales, aunque, para ello, debe conseguir resultados positivos en los próximos encuentros.
El panorama actual de Millonarios se presenta de la siguiente manera:
1- Independiente Medellín – 31 puntos
2- Junior de Barranquilla – 31 puntos
3- Atlético Bucaramanga – 30 puntos
4- Atlético Nacional – 28 puntos
5- Fortaleza – 28 puntos
6- Deportes Tolima – 26 puntos
7- Llaneros – 25 puntos
8- Independiente Santa Fe – 22 puntos
9- Rionegro Águilas – 21 puntos
10- América de Cali – 20 puntos
11- Alianza – 20 puntos
12- Deportivo Cali – 20 puntos
13- Once Caldas – 19 puntos
14- Deportivo Pereira – 18 puntos
15- Unión Magdalena – 18 puntos
16- Millonarios – 17 puntos
17- Envigado – 16 puntos
18- Deportivo Pasto – 13 puntos
19- Boyacá Chicó – 13 puntos
20- La Equidad – 11 puntos
Uno de estos encuentros en los que Millonarios debe sumar de a 3 es justamente este ante Atlético Bucaramanga.
Este partido iniciará a las 6:00 p.m. de este 21 de octubre, y requerirá una buena victoria por parte de los ‘embajadores’.
En caso de una victoria por parte de los capitalinos, la clasificación estará un poco más cerca, aunque el panorama seguirá siendo complejo. Millonarios estaría a 2 puntos de entrar a cuadrangulares, aunque con varios perseguidores en igualdad.
Si el resultado es un empate, el escenario es cada vez más complejo, e implicará otro tropiezo para Millonarios, cuyo margen de error sería incluso más angosto.
Más noticias: Beckham Castro reveló la cifra de goles que espera hacer con Millonarios: “todo el mundo feliz”
Sin embargo, en caso de derrota el panorama sería de una complicación álgida, y Millonarios estaría al borde de la eliminación matemática, ya que el equipo ‘embajador’ solo podría aspirar a llegar a 29 puntos, cuando el suelo de los cuadrangulares anualmente suele estar en 30 unidades.
MÁS SOBRE: