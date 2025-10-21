¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata ante Atlético Bucaramanga? Es un partido clave

Millonarios se medirá al Atlético Bucaramanga este 21 de octubre. Los dirigidos por Hernán Torres confían en enderezar el rumbo, y poder conseguir la clasificación a los cuadrangulares de semifinal del torneo local.

Los capitalinos recibirán a los santandereanos, en un partido que incluso puede sellar su futuro en la Liga BetPlay 2025-II.

Para que no se pierda ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos todos los escenarios posibles para el ‘embajador’, de acuerdo al resultado.

El panorama actual de Millonarios

Sin dudas, el 2025-II ha sido ciertamente complejo para Millonarios. El equipo capitalino ha perdido puntos que no estaban en las cuentas, y que complican su clasificación.

Más noticias: ¿Cuándo volverá Juan Carlos Pereira a jugar con Millonarios? Este sería su tiempo de baja

Aun así, desde el equipo capitalino confían plenamente en poder llegar a clasificar a las semifinales, aunque, para ello, debe conseguir resultados positivos en los próximos encuentros.

El panorama actual de Millonarios se presenta de la siguiente manera:

1- Independiente Medellín – 31 puntos

2- Junior de Barranquilla – 31 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 30 puntos

4- Atlético Nacional – 28 puntos

5- Fortaleza – 28 puntos

6- Deportes Tolima – 26 puntos

7- Llaneros – 25 puntos

8- Independiente Santa Fe – 22 puntos

9- Rionegro Águilas – 21 puntos

10- América de Cali – 20 puntos

11- Alianza – 20 puntos

12- Deportivo Cali – 20 puntos

13- Once Caldas – 19 puntos

14- Deportivo Pereira – 18 puntos

15- Unión Magdalena – 18 puntos

16- Millonarios – 17 puntos

17- Envigado – 16 puntos

18- Deportivo Pasto – 13 puntos

19- Boyacá Chicó – 13 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Uno de estos encuentros en los que Millonarios debe sumar de a 3 es justamente este ante Atlético Bucaramanga.

Este partido iniciará a las 6:00 p.m. de este 21 de octubre, y requerirá una buena victoria por parte de los ‘embajadores’.

¿Qué pasa si gana, pierde o empata?

En caso de una victoria por parte de los capitalinos, la clasificación estará un poco más cerca, aunque el panorama seguirá siendo complejo. Millonarios estaría a 2 puntos de entrar a cuadrangulares, aunque con varios perseguidores en igualdad.

Si el resultado es un empate, el escenario es cada vez más complejo, e implicará otro tropiezo para Millonarios, cuyo margen de error sería incluso más angosto.

Más noticias: Beckham Castro reveló la cifra de goles que espera hacer con Millonarios: “todo el mundo feliz”

Sin embargo, en caso de derrota el panorama sería de una complicación álgida, y Millonarios estaría al borde de la eliminación matemática, ya que el equipo ‘embajador’ solo podría aspirar a llegar a 29 puntos, cuando el suelo de los cuadrangulares anualmente suele estar en 30 unidades.