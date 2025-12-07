Él era Sheldon Leonard, el productor por el que nombraron a los protagonistas de The Big Bang Theory

Aunque The Big Bang Theory concluyó hace varios años, la popular sitcom continúa revelando curiosidades fascinantes sobre su creación. Esta vez, un detalle poco conocido salió nuevamente a la luz: el nombre de Sheldon Cooper, uno de los personajes más icónicos de la televisión moderna, estuvo a punto de ser completamente distinto. Y lo más sorprendente es el motivo del cambio.

El origen real del nombre se remonta a un homenaje inesperado. Los responsables de la serie decidieron reemplazar ‘Kenny’, la opción inicial para el papel interpretado por Jim Parsons, por “Sheldon”, un tributo directo al histórico productor estadounidense Sheldon Leonard, fallecido en 1997.

Con una extensa trayectoria detrás de cámaras, Sheldon Leonard fue pieza clave en la evolución de la televisión norteamericana, dejando su sello en clásicos como The Dick Van Dyke Show, The Danny Thomas Show y The Andy Griffith Show, todos referentes de la comedia televisiva.

La revelación también forma parte del libro publicado en 2022 por Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series. Allí, Bill Prady, cocreador de la ficción, profundiza sobre esta decisión creativa y confirma la intención simbólica detrás de los nombres que finalmente se consolidaron en pantalla. El propio Prady lo explica con claridad al afirmar: “Queríamos render homenaje al productor, director y actor de televisión Sheldon Leonard, de ahí el origen de los nombres Sheldon y Leonard”.

LOS ANGELES – FEBRUARY 2: THE DICK VAN DYKE SHOW. Episode: “Your Home Sweet Home is My Home.” Featuring Sheldon Leonard (Executive Producer). Image dated February 2, 1965. (Photo by CBS via Getty Images)

Sin embargo, el origen del cambio no solo es anecdótico, sino que también revela cómo iba a sonar la serie desde su concepción inicial. Antes de la modificación, los showrunners imaginaban una dinámica principal basada en la musicalidad entre los nombres de sus protagonistas: Lenny (Leonard), Penny y Kenny. Según informó ScreenRant, incluso se barajó la posibilidad de utilizar esa triada como base para el título provisional del proyecto.

Finalmente, mientras los nombres de Penny y Leonard sí se mantuvieron desde la preproducción, el de Parsons fue reconsiderado antes del rodaje. Aunque no se detalla un detonante concreto, el giro permitió que el homenaje a Sheldon Leonard quedara inmortalizado en la ficción, al punto de que sus dos nombres terminaron bautizando a los dos personajes centrales del programa.

Con el paso del tiempo, esta decisión se convirtió en un guiño oculto que muchos fans desconocían, y que hoy suma otra capa de historia al universo detrás de The Big Bang Theory.