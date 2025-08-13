PSG vs. Tottenham: ¿dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de Europa?

Este miércoles se juega la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, un duelo que promete ser eléctrico, lleno de emociones fuertes y que marca el inicio oficial de la temporada europea. El partido se disputará en el Stadio Friuli de Udine, Italia, y enfrenta al campeón de la Champions League (PSG) contra el ganador de la Europa League (Tottenham).

El PSG llega con la ambición de consolidar su dominio continental tras una campaña brillante en la que conquistó el triplete doméstico y finalmente logró levantar la ansiada Champions (curiosamente en el primer año sin Kylian Mbappé). Sin embargo, no todo es calma en el equipo parisino: vienen de caer en la final del Mundial de Clubes y, además, Gianluigi Donnarumma quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica, lo que agranda los rumores de la salida del arquero italiano para el Manchester United y lo que abre la puerta al debut de Lucas Chevalier bajo los tres palos.

El equipo dirigido por Luis Enrique mantiene una base sólida con Marquinhos, Hakimi y Dembélé, y suma a cracks como Khvicha Kvaratskhelia y el joven Désiré Doué, que aportan frescura y desequilibrio.

Tottenham, por su parte, encara el partido con la ilusión de dar el golpe contra un rival de mayor peso. El conjunto inglés, ahora bajo la la dirección de Thomas Frank, ha iniciado una etapa de renovación tras la salida de su figura histórica: Son.

El equipo se apoya en la solidez de Cristian Romero en defensa, el talento de Mohammed Kudus en el medio y la potencia de Richarlison en ataque. Aunque no parten como favoritos, los ‘Spurs‘ ya demostraron en la Europa League que pueden competir al máximo nivel. Y cuando la historia se decide en un solo partido, todo puede pasar.

¿Dónde ver en VIVO desde Colombia?

El mundo del fútbol se detiene para comenzar de nuevo. Un partido que marca el punto de partida para una nueva temporada. En Colombia el horario del encuentro será a las 2:00 de la tarde y se podrá ver en vivo a través de ESPN.

La Supercopa no solo entrega un trofeo, sino que también sirve como termómetro para medir el estado de forma de dos equipos que aspiran a ser protagonistas en sus respectivas ligas y en Europa. En un escenario neutral y con planteles cargados de talento, todo está dado para que sea una final abierta, intensa y con posibilidades para ambos.