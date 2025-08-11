¡Vuelve la Copa Libertadores! Estos son los partidos de esta semana: Atlético Nacional y más

La Copa Libertadores regresa a la actividad durante esta semana. Luego de un largo receso tras finalizar la primera fase, esta competición del balompié sudamericano se prepara para presentar grandes emociones nuevamente.

Grandes clubes del fútbol sudamericano volverán a la carga, con el objetivo de vencer en un trofeo que actualmente tiene como campeón defensor a Botafogo de Brasil.

Más noticias: Atlético Bucaramanga derrotó a Santa Fe: así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

Por ello, aquí les contamos los partidos con los que comenzará la próxima fase de la Copa Libertadores, con las fechas y las horas para que se programe.

Llegan los octavos de final de la Copa Libertadores

Varios equipos de Sudamérica han sido capaces de protagonizar la escena del fútbol en los meses recientes. Gracias al Mundial de Clubes, ciertos clubes del continente destacaron con su nivel.

Palmeiras, Botafogo o Fluminense destacaron, lo que permitió que varios de sus jugadores dieran el salto a Europa como Richard Ríos o Jhon Arias.

Sin embargo, luego de este torneo, y tras ganarse el reconocimiento del público, estos clubes volverán a su gran foco, como lo es la Copa Libertadores.

Clubes de la talla de River Plate o Atlético Nacional buscarán imponerse y dar un gran paso a los cuartos de final.

Por su parte los ‘verdolagas’ son el único equipo colombiano que representará al país en esta Copa Libertadores, luego de la eliminación de Atlético Bucaramanga.

Más noticias: ¿Cuándo iniciarán temporada las ligas de Europa? Fechas y partidos de fútbol inaugurales

Cabe recordar que hace algunos meses se definieron los cruces para los octavos de final de este torneo. La disposición de los partidos de ida con fecha y hora es la siguiente:

– Fortaleza vs Vélez Sarsfield – 12 de agosto – 5:00 p.m.

– Atlético Nacional vs Sao Paulo – 12 de agosto – 7:30 p.m.

– Peñarol vs Racing Club – 12 de agosto – 7:30 p.m.

– Cerro Porteño vs Estudiantes de la Plata – 13 de agosto – 5:00 p.m.

– Flamengo vs Inter de Porto Alegre – 13 de agosto – 7:30 p.m.

– Botafogo vs Liga de Quito – 14 de agosto – 5:00 p.m.

– Libertad vs River Plate – 14 de agosto – 7:30 p.m.

– Universitario vs Palmeiras – 14 de agosto – 7:30 p.m.

Finalmente, los encuentros de vuelta de estas eliminatorias tendrán lugar entre el 19 y el 21 de este mismo mes, por lo que la definición se vivirá en poco tiempo.

Sin lugar a dudas, Atlético Nacional tendrá un rival complejo de superar, pero sus hinchas confían ver al ‘verdolaga’ triunfar por todo lo alto en esta competición continental.