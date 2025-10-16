Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueva derrota de Millonarios

Los equipos de primera división del fútbol colombiano juega la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II, con una jornada definitiva para varios conjuntos. Sumar puntos en este momento es fundamental y las derrotas no son una opción para una tabla tan apretada.

Bucaramanga venció a Unión Magdalena 1-0, sumando tres puntos claros para posicionarse como el líder de la tabla. Envigado, América de Cali, Junior, Medellín, Llaneros, Fortaleza y Atlético Nacional lograron la victoria y conseguir algunas posiciones importantes.

Águilas Doradas y Pasto empataron 2 a 2, mientras que Deportivo Pereira derrotó a Millonarios 3 – 2 como local hoy 15 de octubre. Finalizada la jornada 15, ya se conoció como va la tabla, mientras los equipos se preparan para jugar la fecha número 16.

Liga BetPlay 2025-II: Así quedó la tabla de posiciones

La nueva derrota de Millonarios lo ubica en la casilla 15 con 17 puntos, mientras que el Deportivo Pereira consiguió subir a la posición número 12 con 18 puntos. Esto complica la situación del conjunto capitalino, pues quedan tan solo cinco fechas que serán definitivas para conocer a los ocho equipos que pasarán a los cuadrangulares.

Bucaramanga se encuentra en la cima con 30 puntos, Junior y Fortaleza con 28. Seguidos a ellos están Medellín, Atlético y Atlético Nacional con 27. Tolima, Llaneros y Santa Fe son los conjuntos que completan las primeras ocho posiciones de la tabla de la Liga BetPlay.

