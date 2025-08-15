Fito Páez hará concierto de apertura al Festival Cordillera: día, lugar y venta de boletería

Fito Páez es una de las grandes leyendas que tiene el rock en español. Este artista argentino acumula fans en su país natal, pero también en varias partes de Sudamérica, donde sus canciones han llegado a ser claramente representativas.

La gran pasión y brillo de este música llegarán próximamente a Bogotá, en el contexto del Festival Cordillera 2025.

Sin embargo, esta leyenda también será el encargado de hacer el concierto de apertura a este tradicional festival, y aquí les contamos los detalles.

Fito Páez hará concierto de apertura al Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2024 estuvo lleno de grandes emociones. Varios artistas históricos dijeron presente en Bogotá, y dieron jornadas a pura música desde el Parque Simón Bolívar.

Aun así, este evento estuvo cubierto en su previa por una mala noticia, luego de que se confirmara la cancelación de Fito Páez.

El argentino estaba pautado para ser parte del festival en dicho año, pero por inconvenientes de salud, Páez tuvo que cancelar este show.

A pesar de esto, y consciente de la pasión de su público, el argentino es uno de los ‘headliners’ de la edición de 2025 de este festival, e incluso, hará el concierto de apertura.

Durante este 15 de agosto, Páramo Presenta reveló que Fito Páez será el encargado de iniciar el ambiente de este evento, en lo que será un show imperdible el 12 de septiembre.

Esta leyenda se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde presentará un solo de piano, y varios de sus himnos históricos.

La boletería para este evento se comenzará a vender a partir del próximo 19 de agosto, a través de la plataforma oficial de TuBoleta.com, a las 10:00 a.m. para cualquier método de pago.

Los precios no se han revelado en su totalidad. Sin embargo, el rango de costos comenzará a partir de 149.000 pesos colombianos + servicio.

Cabe recordar que, Fito Páez también se presentará el 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, como uno de los ‘headliners’ de esta segunda jornada del festival, con artistas de la talla de Zoé y Los Caligaris.

Indudablemente el Festival Cordillera es de los eventos musicales más esperados de este año, y la organización ya empieza a calentar los motores para vivir 2 días por todo lo alto.