¡Prográmese! Estos son los horarios oficiales por día del Festival Cordillera 2025
Paramo Presenta dio a conocer los horarios por días de la cuarta edición del festival que se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de septiembre.
El Festival Cordillera 2025 llega con su cuarta edición a Bogotá el próximo 13 y 14 de septiembre. El evento, que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, pondrá a vibrar a miles de asistentes con lo mejor de la música latina y en español.
Tras su exitosa edición en septiembre de 2024, el Festival Cordillera regresa a la capital del país para resaltar la música que caracteriza la región. Este evento reunirá a artistas y bandas tanto nacionales como internacionales que representan el continente latinoamericano.
A lo largo de sus tres ediciones, el Cordillera se ha caracterizado por ofrecerle a sus asistentes un festival lleno de música latina en el que destacan géneros como el rock en español, la cumbia, el pop y más.
En el 2024, este importante festival trajo un cartel de lujo que incluyó a artistas de gran renombre como Los Fabulosos Cadillacs, Juan Luis Guerra, Hombres G, Vilma Palma e Vampiros, Molotov, Babasónicos y más.
Para este año, el cartel oficial lo lideran Fito Páez, quien cumplirá con su cita en Bogotá tras haber cancelado su presentación en la pasada edición del festival, Rubén Blades, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris y más.
Páramo Presenta dio a conocer los horarios por días y escenarios en los que se presentarán todos los artistas durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
Escenario Cordillera
Escenario Grupo Aval Aconcagua
Escenario Old Parr Cotopaxi
Escenario Cocuy
Escenario Coke Studio
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
Escenario Cordillera
Escenario Grupo Aval Aconcagua
Escenario Old Parr Cotopaxi
Escenario Cocuy
Escenario Coke Studio