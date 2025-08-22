¡Prográmese! Estos son los horarios oficiales por día del Festival Cordillera 2025

El Festival Cordillera 2025 llega con su cuarta edición a Bogotá el próximo 13 y 14 de septiembre. El evento, que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, pondrá a vibrar a miles de asistentes con lo mejor de la música latina y en español.

Tras su exitosa edición en septiembre de 2024, el Festival Cordillera regresa a la capital del país para resaltar la música que caracteriza la región. Este evento reunirá a artistas y bandas tanto nacionales como internacionales que representan el continente latinoamericano.

Le puede interesar: Fito Páez hará concierto de apertura al Festival Cordillera: día, lugar y venta de boletería

A lo largo de sus tres ediciones, el Cordillera se ha caracterizado por ofrecerle a sus asistentes un festival lleno de música latina en el que destacan géneros como el rock en español, la cumbia, el pop y más.

En el 2024, este importante festival trajo un cartel de lujo que incluyó a artistas de gran renombre como Los Fabulosos Cadillacs, Juan Luis Guerra, Hombres G, Vilma Palma e Vampiros, Molotov, Babasónicos y más.

Para este año, el cartel oficial lo lideran Fito Páez, quien cumplirá con su cita en Bogotá tras haber cancelado su presentación en la pasada edición del festival, Rubén Blades, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris y más.

Horarios por días del Festival Cordillera 2025

Páramo Presenta dio a conocer los horarios por días y escenarios en los que se presentarán todos los artistas durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival Cordillera (@cordillerafestival)

Mire también: Problemas médicos obligan a banda a cancelar su presentación en el Festival Cordillera

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Escenario Cordillera

14:30 – 15:15 → Lucio Feuillet

16:00 – 17:00 → Gipsy Kings por André Reyes

18:00 – 19:15 → Miguel Bosé

20:15 – 21:30 → Rubén Blades con Roberto Delgado Orquesta

22:45 – 00:00 → Carlos Vives

Escenario Grupo Aval Aconcagua

15:15 – 16:00 → Velandia y La Tigra

17:00 – 18:00 → Silvana Estrada

19:15 – 20:15 → UB40 ft. Ali Campbell

21:30 – 22:30 → Orishas

00:00 – 01:00 → Paulo Londra

Escenario Old Parr Cotopaxi

15:15 – 16:00 → Paralantes

17:00 – 18:00 → La Beriso

19:15 – 20:15 → Crudo Means Raw

21:30 – 22:30 → Catupecu Machu

00:00 – 01:00 → La Mosca

Escenario Cocuy

14:30 – 15:15 → La Frakass

16:00 – 17:00 → El Kalvo

18:15 – 19:15 → Daniel Me Estás Matando

20:30 – 21:30 → Monómeros Argós

22:30 – 23:30 → Peces Raros

Escenario Coke Studio

16:30 – 17:30 → Show Delirio

19:00 – 20:00 → Show Delirio

22:00 – 23:00 → Show Delirio

01:00 – 01:30 → La 33

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Escenario Cordillera

14:30 – 15:15 → Skampida

16:00 – 17:00 → Serú Girán por Lebón y Aznar

18:00 – 19:00 → Illya Kuryaki & The Valderramas

20:00 – 21:15 → Zoé

22:15 – 23:45 → Fito Páez

23:45 – 01:00 → Los Auténticos Decadentes

Escenario Grupo Aval Aconcagua

15:15 – 16:00 → Ciegossordomudos

17:00 – 18:00 → Los Bunkers Unplugged

19:00 – 20:00 → Belanova

21:15 – 22:15 → Los Caligaris

Escenario Old Parr Cotopaxi

15:15 – 16:00 → Laura Pérez

17:00 – 18:00 → Ximena Sariñana

19:00 – 20:00 → 2 Minutos

21:15 – 22:15 → Duncan Dhu

23:45 – 00:45 → Frente Cumbiero

Escenario Cocuy

14:30 – 15:15 → Planes

16:00 – 17:00 → Vale

18:00 – 19:00 → Yami Safdie

20:15 – 21:15 → Gondwana

22:45 – 23:45 → Estelares

Escenario Coke Studio