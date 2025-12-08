¿Qué pasa si Nacional gana, pierde o empata frente a América en los cuadrangulares?

La Liga BetPlay 2025-II llega a su última fecha de cuadrangulares y este lunes se definirá al rival de Deportes Tolima en la gran final del torneo. El Grupo A tendrá una jornada decisiva con dos partidos en simultánea: Atlético Nacional visitará a América en el Pascual Guerrero, mientras que Junior se enfrentará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Junior llega como líder del grupo con 11 puntos y depende de sí mismo para clasificar. Nacional es segundo con 8 unidades y necesita una combinación de resultados para lograr el cupo a la final. Con estos dos partidos, se resolverá quién avanza a la disputa por el título del semestre.

¿Qué pasa si Nacional gana, pierde o empata?

Si Nacional gana:

El equipo antioqueño solo podrá ser finalista si, además de ganar en Cali, Junior pierde ante Medellín. Pero no basta con eso:

Nacional debe superar a Junior en diferencia de gol.

Junior tiene +3, mientras que Nacional llega con +1.

Por eso, el cuadro paisa necesita ganar por dos o más goles, siempre y cuando Junior pierda sin anotar.

Si Junior pierde 1-0 y Nacional gana 1-0, ambos quedarían con +2 en la diferencia de gol. En ese caso, se pasa al segundo criterio de desempate: goles a favor. Junior tiene 7 anotados y Nacional 5, así que incluso con ese escenario, el equipo barranquillero clasificaría por tener más goles marcados (7 vs. 6 hipotéticos del verde).

Existe además un escenario especial:

Si, por ejemplo, América 3-4 Nacional y DIM 3-2 Junior, ambos empatarían en diferencia de gol y goles a favor. Allí entraría en juego el tercer criterio, los goles como visitante, donde Junior tendría ventaja y sería el finalista.

Si Nacional empata:

El empate elimina automáticamente al equipo antioqueño. Con una unidad más llegaría a 9 puntos, insuficientes para superar los 11 que ya tiene Junior.

Si Nacional pierde:

La derrota también deja sin opciones al verdolaga. Junior clasificaría sin importar lo que ocurra en el Atanasio.

En resumen, el equipo paisa solo mantiene esperanza si gana y Junior pierde. Además, el verde debe acortar la diferencia de gol o superar al tiburón en los criterios de desempate. Todo lo demás lo deja fuera de la carrera por la final.