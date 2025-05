Gene Simmons jura que no miente sobre el final de Kiss: “Prometimos que no volveríamos”

Tras haber dicho adiós a los escenarios en diciembre de 2023 con un épico concierto en el Madison Square Garden, Kiss prepara un esperado regreso pero con un giro inesperado: sin maquillaje. Gene Simmons, legendario bajista y voz del grupo, reveló los detalles en una entrevista reciente, donde compartió lo que los fans pueden esperar de “Kiss Army Storms Vegas”, un evento especial que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Virgin Hotels Las Vegas.

Aunque la banda había prometido que su gira “End of the Road” sería el cierre definitivo, Simmons asegura que esto no contradice esa promesa. “Prometimos que no volveríamos a salir de gira, y no lo haremos”, aclaró.

Kiss asegura que no han mentido

“Saldremos y tocaremos algunas canciones. Habrá amigos, invitados, sesiones de preguntas y respuestas, sólo hay que estar cerca de los fans, porque, claramente, sin ellos estaría preguntando a la siguiente persona en la cola: ‘¿Quieres unas patatas fritas con eso?'”, agregó.

El evento de tres días no solo marca el regreso de los miembros actuales de Kiss: Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y Eric Singer, sino que conmemora cinco décadas desde la formación de su leal ejército de seguidores, la famosa “Kiss Army”. Lejos de ser un simple concierto, se trata de una celebración de la comunidad que ha convertido a Kiss en un fenómeno cultural global.

¿Por qué Kiss actuará sin maquillaje en la que podría ser su última presentación?

Uno de los aspectos más comentados de esta reunión es el hecho de que los miembros actuarán sin sus característicos rostros pintados. Simmons fue directo cuando se le preguntó si había alguna razón oculta detrás de esta decisión: “No. Quiero decir, estuvimos de gira durante los 90 desde. Estoy intentando pensar. Cuando nos desenmascaramos, debió ser en realidad en los 80”.

La banda ya había experimentado con esta estética en los años 80 y 90, cuando los cambios en la alineación los llevaron a replantearse su imagen. “Ace [Frehley] y Peter [Criss] entraron y salieron de la banda tres veces diferentes. Ninguna otra banda daría a nadie tantas oportunidades, ni la vida tampoco, por cierto”, explicó Simmons. “Así que Ace y Peter, benditos sean, entraron y salieron de la banda tres veces, y cuando tuvimos nuevos miembros, pensamos: ‘Bueno, ¿por qué no nos quitamos el maquillaje?’”.

A pesar de la osadía estética, la banda no perdió fuerza comercial. “En retrospectiva, no importaba. La gente quería el maquillaje y esas canciones. Y siempre estás demasiado cerca de algo y piensas: ‘Bueno, estas son las reglas’. Pero formaste una banda para no tener reglas. Así que hicimos giras con éxito y tuvimos discos de platino y todo eso sin maquillaje”.

Este regreso especial en Las Vegas no solo despierta la nostalgia, sino que confirma algo que los fans ya sabían: Kiss no es simplemente una banda, es una experiencia que trasciende los límites del tiempo, el maquillaje y las giras.

