Paso a paso para programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp; despreocúpese a medianoche
Existe una forma sencilla para programar mensajes de WhatsApp desde Android y iPhone. Use la herramienta para Año Nuevo.
Enviar buenos deseos justo a la medianoche de Año Nuevo suele convertirse en una carrera contra el reloj: mensajes acumulados, notificaciones constantes y poco tiempo para disfrutar el momento. Sin embargo, existe una forma sencilla de evitar el estrés y asegurarse de que sus felicitaciones lleguen puntuales a familiares, amigos o contactos profesionales.
En esta nota le explicamos el paso a paso para programar sus mensajes y no estar corriendo a última hora utilizando herramientas para Android y iPhone. Así podrá dejar todo listo con antelación y disfrutar del momento sin olvidarse de alguien.
No olvidarse de ningún contacto y correr a medianoche escribiéndole a todos es lo que muchas personas buscan. Por eso, hay algunas funciones externas a la aplicación de mensajería que le pueden servir para dejar sus mensajes programados, sin necesidad de hacerlo ‘en vivo’; lo mejor es que no se darán cuenta.
