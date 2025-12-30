Programar Mensajes WhatsApp Año Nuevo | Créditos: Getty Images

Paso a paso para programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp; despreocúpese a medianoche

Existe una forma sencilla para programar mensajes de WhatsApp desde Android y iPhone. Use la herramienta para Año Nuevo.

Enviar buenos deseos justo a la medianoche de Año Nuevo suele convertirse en una carrera contra el reloj: mensajes acumulados, notificaciones constantes y poco tiempo para disfrutar el momento. Sin embargo, existe una forma sencilla de evitar el estrés y asegurarse de que sus felicitaciones lleguen puntuales a familiares, amigos o contactos profesionales.

En esta nota le explicamos el paso a paso para programar sus mensajes y no estar corriendo a última hora utilizando herramientas para Android y iPhone. Así podrá dejar todo listo con antelación y disfrutar del momento sin olvidarse de alguien.

Paso a paso para programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp

No olvidarse de ningún contacto y correr a medianoche escribiéndole a todos es lo que muchas personas buscan. Por eso, hay algunas funciones externas a la aplicación de mensajería que le pueden servir para dejar sus mensajes programados, sin necesidad de hacerlo ‘en vivo’; lo mejor es que no se darán cuenta.

Programas mensajes de WhatsApp desde iPhone

  • Abra la aplicación de ‘Atajos’.
  • Vaya a la pestaña de ‘Automatización’ y toque el ‘+’ para crear una nueva.
  • Seleccione ‘Hora del día’ y elija la frecuencia.
  • Toque ‘Siguiente’ y ‘Agregue la acción’.
  • Busque ‘Enviar mensaje’.
  • En el campo de ‘Mensaje’ escriba el texto personalizado.
  • Después seleccione el destinatario, eligiendo el contacto o grupo al que va dirigido el mensaje.
  • Espiche en ‘Siguiente’ y desactive la opción de ‘Preguntar al ejecutar’, con el fin de hacerlo automático.
  • Oprima en ‘Listo’ y su mensaje se enviará.

Programas mensajes de WhatsApp desde Android

  • Instale una aplicación como SKEDit, Wasabi o Zapia desde Google Play Store.
  • Conceda los permisos que le pida la aplicación.
  • Seleccione WhatsApp, elija el contacto, escriba el mensaje y adjunte archivos si es necesario.
  • Programe la hora y fecha de envío.
  • Por último, asegúrese de desactivar la opción de preguntar antes de enviar para que sea automático.

Programas mensajes en WhatsApp Business

  • En WhatsApp ve a ‘Ajustes’ y ‘Herramientas de empresa’.
  • Seleccione ‘Mensaje de ausencia’ o ‘Mensaje de saludo’.
  • Active la función, escriba su mensaje y toque ‘Horario’ para elegir cuándo enviarlo.
  • Elija los destinatarios a los que va dirigido el mensaje.

