Paso a paso para programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp; despreocúpese a medianoche

Enviar buenos deseos justo a la medianoche de Año Nuevo suele convertirse en una carrera contra el reloj: mensajes acumulados, notificaciones constantes y poco tiempo para disfrutar el momento. Sin embargo, existe una forma sencilla de evitar el estrés y asegurarse de que sus felicitaciones lleguen puntuales a familiares, amigos o contactos profesionales.

En esta nota le explicamos el paso a paso para programar sus mensajes y no estar corriendo a última hora utilizando herramientas para Android y iPhone. Así podrá dejar todo listo con antelación y disfrutar del momento sin olvidarse de alguien.

Paso a paso para programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp

No olvidarse de ningún contacto y correr a medianoche escribiéndole a todos es lo que muchas personas buscan. Por eso, hay algunas funciones externas a la aplicación de mensajería que le pueden servir para dejar sus mensajes programados, sin necesidad de hacerlo ‘en vivo’; lo mejor es que no se darán cuenta.

Programas mensajes de WhatsApp desde iPhone

Abra la aplicación de ‘Atajos’.

Vaya a la pestaña de ‘Automatización’ y toque el ‘+’ para crear una nueva.

y toque el para crear una nueva. Seleccione ‘Hora del día’ y elija la frecuencia.

y elija la frecuencia. Toque ‘Siguiente’ y ‘Agregue la acción’.

Busque ‘ Enviar mensaje’.

En el campo de ‘Mensaje’ escriba el texto personalizado.

escriba el texto personalizado. Después seleccione el destinatario , eligiendo el contacto o grupo al que va dirigido el mensaje.

, eligiendo el contacto o grupo al que va dirigido el mensaje. Espiche en ‘Siguiente’ y desactive la opción de ‘Preguntar al ejecutar’, con el fin de hacerlo automático.

con el fin de hacerlo automático. Oprima en ‘Listo’ y su mensaje se enviará.

Programas mensajes de WhatsApp desde Android

Instale una aplicación como SKEDit, Wasabi o Zapia desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Conceda los permisos que le pida la aplicación.

que le pida la aplicación. Seleccione WhatsApp, elija el contacto , escriba el mensaje y adjunte archivos si es necesario.

, escriba el mensaje y adjunte archivos si es necesario. Programe la hora y fecha de envío.

de envío. Por último, asegúrese de desactivar la opción de preguntar antes de enviar para que sea automático.

Programas mensajes en WhatsApp Business